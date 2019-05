Mostre, a Roma la Madonna Esterházy di Raffaello

Da domani fino all' 8 aprile 2018 le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, nella sede di Palazzo Barberini, dedicheranno una mostra a La Madonna Esterházy di Raffaello, una delle opere più interessanti della produzione raffaellesca. La tavola sarà ospitata nella Capitale durante l'assenza della celebre Fornarina, in prestito all'Accademia Carrara di Bergamo fino ad aprile per la mostra "Raffaello e l'eco del mito".

L'opera

Proveniente dallo Szépművészeti Múzeum di Budapest, il Museo Nazionale di Belle Arti ungherese, la Madonna Esterházy di Raffaello è una tavola in pioppo di piccole dimensioni (cm 29 x 21,5), dipinta intorno al 1508, tra la fine del periodo fiorentino e l'inizio di quello romano. In quell'anno, cruciale per l'arte dell'Occidente, si aprivano i cantieri per le decorazioni del nuovo Vaticano: la volta della Cappella Sistina e le Stanze degli appartamenti papali. Il confronto con il disegno conservato presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi – qui rappresentato con una riproduzione in grande formato – evidenzia il momento di passaggio cruciale nella vita di Raffaello, quando cioè l'artista lasciò Firenze per Roma, dove era stato chiamato da Giulio II della Rovere per partecipare al rinnovamento del Vaticano.

La mostra

Il trasferimento a Roma fu momento straordinario per la carriera dell'artista, che la mostra di Palazzo Barberini, a cura di Cinzia Ammannato, vuole sottolineare presentando accanto alla Madonna Esterházy anche altri quattro lavori a essa legati. Oltre al disegno preparatorio, infatti, sono esposte a Palazzo Barberini la Madonna col Bambino (1515) di Giulio Romano, allievo prediletto del Maestro urbinate, e due tele del XVI secolo tratte da Raffaello, la Madonna col Bambino e Gesù Bambino. La mostra resterà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19. Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 10 giorni in entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Per informazioni: www.barberinicorsini.org

