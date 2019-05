Maturità: Greco al Classico, Matematica allo Scientifico, economia aziendale nei tecnici

Greco per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate. Poi Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l'opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018, annunciate oggi sui profili social del Miur. «Alle ore 13 annunceremo le materie della seconda prova», avev reso noto un avviso sul sito del Miur, accompagnato dagli hashtag #maturità2018 e #nopanic. Ma il sito è andato subito in tilt.

Economia aziendale ai tecnici

Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell'opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell'indirizzo Turismo; Estimo per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l'indirizzo Agrario.

Le materie dei professionali

E, ancora, le materie per gli istituti professionali: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.



I voti dello scorso anno

Ma come è andata la maturità 2017? La consueta manica larga. All'esame 2017 è stato ammesso il 96,2% degli studenti. Il 99,5% degli esaminati, poi, ha ottenuto la promozione. Il 62,5% ha ottenuto un voto superiore a 70/100. In particolare, i 100 sono il 5,3% del totale delle votazioni: sono stati in lieve aumento, l'anno scorso erano il 5,1%. In crescita pure le lodi: sono state l'1,2% rispetto all'1,1% del 2016. In Italia sono stati in tutto 5.494 i diplomati con lode. In termini di dati assoluti, dunque, le Regioni con il maggior numero di super bravi sono state Puglia (944 diplomate e diplomati con lode), Campania (802) e Sicilia (516).



Ultimo anno di questa maturità

A giugno sarà l'ultimo anno di questa maturità. Un decreto attuativo della Buona scuola modifica, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado. Lo svolgimento delle prove Invalsi e dell'alternanza scuola/lavoro diviene requisito di ammissione all'esame. Il decreto legislativo prevede l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano con-seguito una votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un'insufficienza in una disci-plina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe.



Ecco come cambia l’esamedal 2019

L'esame di Stato cambia in questo modo: riduzione a due prove scritte: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti; esposizione nel colloquio dell'esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità di accertare il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione”; maggiore peso al percorso dello studente nell'attribuzione del credito scolastico. Nulla cambia per la composizione della commissione di esame: presidente, più tre componenti interni, tre esterni.

