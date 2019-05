Treno deragliato, altri quattro indagati (sono dipendenti di Rfi)

Si allarga l'inchiesta sul disastro di Pioltello. E aumentano gli indagati, tra persone fisiche e società. Mentre la Procura si prepara a convocare i tantissimi, che si sono fatti avanti per portare la propria testimonianza.

Altri quattro nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati, quattro dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana, che si vanno ad unire ai vertici della società che gestisce i binari e al top managment di Trenord, già iscritti nel fascicolo aperto per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Si tratta di Vincenzo Macello, Marco Albanesi, Andrea Guerini e Ernesto Salvatore, dell'unità di manutenzione territoriale Rfi. Anche in questo caso, le iscrizioni sono un atto dovuto, prima di accertamenti tecnici irripetibili e a poche ore dalle autopsie sui corpi delle tre vittime.

A questo punto, diventano già dieci in totale gli indagati. Perché, come preannunciato, oltre agli otto nomi già iscritti, quattro la settimana scorsa, altri quattro ora, un'informazione di garanzia è stata notificata anche direttamente alle due società, Rfi e Trenord, in base alla legge 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti. Una contestazione, seguita con particolare interesse dai familiari delle tre vittime e dai 46 feriti, in vista di un eventuale futuro processo. E risarcimento. Nelle sedi delle due società, sia a Milano che Roma, sono state effettuate inoltre perquisizioni, con sequestri di documenti: sia dati informatici, che documentazione cartacea, relativa soprattutto alla manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete ferroviaria, come dei vagoni. Acquisiti anche atti sugli investimenti affrontati, per la sicurezza. E' già nelle mani degli inquirenti, invece, una prima relazione della Polizia Ferroviaria e dei Vigili del Fuoco, con la ricostruzione in base ai dati fin qui acquisiti di quanto successo lo scorso 25 gennaio, dopo la partenza alle 5.32 del regionale Cremona-Milano, mai arrivato alla stazione di Porta Garibaldi. Tutto materiale che confluirà nella super perizia, affidata ai tre consulenti della Procura, che contemplerà anche i dati della scatola nera del treno, recuperata integra.

L'inchiesta- dunque- va avanti ed entra nella fase più operativa. Giovedì 1 febbraio, ci sarà l'autopsia sul corpo delle tre donne, il giorno dopo, invece, inizieranno quegli accertamenti irripetibili sul luogo del disastro, per cui è stato necessario inviare i primi avvisi di garanzia: si faranno esami specifici sui binari, sulla staffa, sul tacco di legno posto sotto al giunto della rotaia, proprio laddove un pezzo di 23 centimetri è schizzato via al passaggio del treno. Esami che serviranno a cristallizzare gli indizi, prima di spostare in un hangar la carcassa del treno e dissequestrare l'area. Un'operazione tutt'altro che semplice e per rimuovere le carrozze, soprattutto la terza, quella più danneggiata dove viaggiavano le tre vittime, sarà necessario segare le lamiere. Le operazioni di rimozione saranno lunghe e ora non è facile prevedere, quando la linea potrà essere riaperta del tutto: prima, dovrà essere ricostruito anche il binario distrutto. Quando poi questi stessi esami saranno ripetuti anche sul carrello e sui vagoni del treno, è molto probabile che l'elenco degli indagati si allunghi ancora. Per fare in modo che anche i responsabili di questo fronte possano nominare propri consulenti e partecipare agli accertamenti.

Nel frattempo, i pm Maura Ripamonti e Leandro Lesti, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, si preparano a convocare ed ascoltare i tantissimi testimoni, che si sono fatti avanti per dare un contributo alla ricostruzione dei fatti. Oltre cento persone hanno raccolto infatti l'invito della Procura, che attraverso un cartello affisso sui muri delle stazioni tra Cremona e Treviglio – lungo il tragitto percorso dal regionale deragliato – aveva invitato i sopravvissuti all'incidente e altri pendolari a raccontare quanto visto.

