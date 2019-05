A Ostia una residenza universitaria intitolata a Giulio Regeni

È stato intitolato a Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016, lo studentato del nuovo Polo universitario in “Ingegneria del mare”, promosso dall'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A inaugurarlo ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente con delega all'Università, Massimiliano Smeriglio e il rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi. Oltre a una delegazione di tutte le scuole superiori della zona: la scelta dell’intitolazione a Regeni è nata proprio, infatti, da una consultazione tra gli studenti delle scuole di Ostia.

Il nuovo studentato dedicato a Regeni

La nuova residenza universitaria Laziodisu di Ostia, a Roma, nel complesso dell’ex Enalc Hotel offre 50 posti letto e tre cucine, che saranno disponibili entro la fine di febbraio, oltre alle aule studio. È previsto inoltre un investimento da 8,1 milioni di euro per la realizzazione di un vero e proprio campus universitario comprensivo di strutture e servizi, nel quale verrà ospitato il nuovo corso di laurea di Roma Tre in Ingegneria del mare, che partirà già con l'anno accademico 2018/2019.

Il corso di laurea in ingnegneria del mare

Il corso di laurea in Ingegneria del mare, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale della Ricerca (CNR) e in particolare con l'INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale) e l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), sarà caratterizzato da un orientamento inedito verso le applicazioni in ambiente marino, sia dal punto di vista delle tecnologie industriali per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica, del moto ondoso e delle correnti marine) sia dello sviluppo delle relative infrastrutture costiere e di protezione dei litorali, in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.

Rettore Roma tre: atto importante di riqualificazione del territorio

«L'inaugurazione di questa residenza universitaria è un atto importante, non solo di diritto allo studio, ma anche di riqualificazione urbana e del territorio», ha dichiarato il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre, Luca Pietromarchi. «Lo studentato, infatti, così come il nostro nuovo corso di laurea in Ingegneria del mare, rientra in un più ampio progetto nato per mettere a frutto le eccellenze del litorale romano connesse all'economia del mare e per valorizzare un territorio che offre enormi potenzialità».

Zingaretti: noi non dimentichiamo Ostia

«Ostia non è solo mafia e criminalità. Faccio un appello ai mass media a non parlare di Ostia solo quando succede una tragedia. Spero che l’evento odierno abbia lo stesso risalto, perché oggi apre qui una funzione pregiata dello Stato» ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha assicurato: «Noi non dimentichiamo Ostia»

