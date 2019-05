I tifosi del Sei Nazioni entrano gratis al museo

Per il NatWest Sei Nazioni, a Roma rugby fa rima con cultura. In occasione del torneo 2018, i tifosi della Nazionale italiana di rugby e delle squadre avversarie potranno contare sulla partnership tra Federazione italiana rugby e il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e visitare gratuitamente alcuni dei più importanti musei della Capitale. L’accordo con il Mibact, infatti, prevede che i possessori dei biglietti validi per assistere alle gare interne dell’Italia nel torneo allo Stadio Olimpico di Roma (Italia-Inghilterra, 4 febbraio ore 16, Italia-Scozia, 17 marzo ore 13.30) avranno diritto all’ingresso gratuito per due persone presso musei e gallerie d’arte nei due week-end di gioco (da venerdì 2 a domenica 4 febbraio e da venerdì 16 a domenica 18 marzo). L’elenco delle istituzioni che partecipano all’iniziativa è consultabile sul sito della Fir (www.federugby.it). L’offerta culturale è stata ampliata anche grazie alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale che ha aderito al progetto.

Franceschini: «Apriamo le porte al mondo del rugby»

Nel presentare la partnership, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha sottolineato come «grazie a questo accordo abbiamo aperto le porte del patrimonio museale della città di Roma al mondo del rugby. L’iniziativa, che tanto successo ha riscosso nelle passate edizioni, consente ai tanti appassionati di coniugare l’interesse per lo sport e quello per la cultura», ricordando che «il Sei Nazioni si offre così come un’occasione per promuovere i tesori dell’arte italiana, dando concretezza alla volontà della Federugby di non organizzare solo uno straordinario evento sportivo, ma anche di valorizzare le eccellenze culturali e sociale del nostro Paese». L’iniziativa rientra nel progetto “IV Tempo Rugby e cultura”, un contenitore ideale delle iniziative culturali e sociali promosse dalla Fir, insieme ai propri sponsor e partner. Ne fanno parte anche intese con Feltrinelli, per la presentazione di libri dedicati al rugby, il Fai, per l’organizzazione di visite guidate all’interno del Parco del Foro Italico, oltre a progetti sociali per una mobilità sostenibile e contro lo spreco alimentare, tra gli altri.

Gavazzi: «Vogliamo trascendere il semplice aspetto sportivo»

«Rendere il Sei Nazioni un appuntamento capace di trascendere il semplice aspetto sportivo costituisce una delle linee guida della nostra visione in tema di organizzazione dei grandi eventi», ha spiegato il presidente Fir, Alfredo Gavazzi, aggiungendo che proprio l’intesa con il Mibact «è una splendida opportunità per continuare nel nostro ruolo di aggregare sociale e promotore culturale». Per sostenere il progetto “IV Tempo Rugby e Cultura” sono scesi in campo di Azzurri in prima persona. Tutta la rosa in raduno a Roma ha visitato il Colosseo, mentre nei giorni scorsi i giocatori Edoardo Gori e Marco Fuser, accolti dalla direttrice Anna De Santis, hanno fatto visita al Museo delle Terme di Diocleziano con Paolo Masini, consigliere del ministro Franceschini per la cultura e lo sport, nelle vesti di “Cicerone”. Dopo la visita, Gori ha dichiarato di essere «un grande appassionato della storia romana. Spesso non riusciamo a renderci conto a pieno di tutte le opere d’arte a cielo aperto che ci circondano. Abbinare il rugby e la cultura è un aspetto ancor più interessante del nostro lavoro. Durante le prossime finestre del Sei Nazioni spero di avere la possibilità di visitare altri musei».

© Riproduzione riservata