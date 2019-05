Papa: gli uomini di fede condannino la violenza in nome della religione

«La violenza propagandata e attuata in nome della religione non può che attirare discredito verso la religione stessa; come tale, dovrebbe essere condannata da tutti e, con speciale convinzione, dall’uomo autenticamente religioso, il quale sa che Dio è soltanto bontà, amore, compassione, e che in Lui non può esserci spazio per l’odio, il rancore e la vendetta». Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza «Combattere la violenza commessa in nome della religione».

Papa: usare Dio per motivare stragi è grande bestemmia

«La persona religiosa sa che una delle più grandi bestemmie è chiamare Dio come garante dei propri peccati e crimini, di chiamarlo a giustificare l'omicidio, la strage, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento in ogni sua forma, l'oppressione e la persecuzione di persone e di intere popolazioni» ha aggiunto il Pontefice.

Papa: leader religiosi smascherino tentativi manipolare Dio

«La persona religiosa sa che Dio è il Santo e che nessuno può pretendere di appellarsi al suo nome per compiere il male» ha spiegato il Papa

nell'udienza nella Sala Clementina ai partecipanti alla Conferenza “Combattere la violenza commessa in nome della religione». «Ogni leader religioso - ha proseguito Francesco - è chiamato a smascherare qualsiasi tentativo di manipolare Dio per scopi che nulla hanno a che vedere con Lui e la sua gloria».

Secondo il Pontefice, «bisogna mostrare, senza stancarsi, che ogni vita umana ha in sé stessa carattere sacro, merita rispetto, considerazione, compassione, solidarietà, a prescindere dall'etnia, dalla religione, dalla cultura, dall'orientamento ideologico o politico». «L’appartenenza a una determinata religione non dà nessuna dignità o diritti supplementari a chi vi aderisce, così come la non appartenenza non ne toglie né diminuisce», ha aggiunto.

