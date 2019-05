Sei Nazioni, un’Italia giovane contro l’inarrivabile Inghilterra

Una squadra piena di talento e di esperienza, in grado di rimediare senza problemi insormontabili a una serie di assenze pesanti soprattutto in terza linea. È l'Inghilterra attesa sabato all’Olimpico per il primo turno del Sei Nazioni 2018. Di fronte troverà un’Italia con molti giovani. Guardiamo il XV di partenza: se si escludono i tre totem Ghiraldini, Zanni e Parisse - rispettivamente in prima, seconda, terza linea - che collezionano in tutto 317 presenze azzurre, la media degli altri è di 12 “caps”. E nove atleti (Minozzi, per la prima volta titolare da estremo, Boni, Castello, Bellini, Violi, Giammarioli, Negri, Budd e Ferrari) non raggiungono quota 10. Tra loro, sette non hanno mai giocato in precedenza un match del Sei Nazioni.

Messa così, di fronte a un avversario il cui ct (Eddie Jones) non esita a schierare con la formazione migliore, la situazione sembra abbastanza chiara. È abbastanza naturale ipotizzare che l'head coach azzurro Conor O' Shea “usi” le due partite iniziali, che in sei giorni ci vedono affrontare i campioni uscenti a Roma e l’Irlanda a Dublino, per dare chance a quasi tutti i giocatori e tirare le somme approfittando anche del successivo week end di pausa. Come succede il più delle volte nello sport, è una scelta da valutare a cose fatte. Intanto registriamo l’impiego di Benvenuti all'ala anziché nel ruolo più abituale di centro, la preferenza data ad Allan nei confronti di Canna (evidentemente si pensa che sia meglio una regia più “razionale” e meno creativa), la nuova vita anche in azzurro per Zanni, che passa dalla terza alla seconda linea.

Dando per scontata una netta superiorità a livello di trequarti, sarà la mischia a dover cercare di impegnare al massimo gli avanti in maglia bianca, impedendo che il pallone venga da loro conquistato in maniera troppo facile. Poi servirà sapienza nel gioco al piede per guadagnare metri e rifiatare quando necessario.

Per il resto teniamoci forte e intanto domani gustiamoci due partite che - al contrario della nostra - sulla carta sembrano equilibratissime. Riuscirà la Scozia a partire con il piede giusto in casa del Galles, confermando una crescita entusiasmante? E saprà la Francia dell'ex ct azzurro Jacques Brunel, al suo primo impegno alla guida dei Coqs, fermare a Parigi un'Irlanda capace di raggiungere addirittura il terzo gradino del ranking mondiale?

Così in campo

(Roma, Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio)

ITALIA: Minozzi; Benvenuti, Boni, Castello, Bellini; Allan, Violi; Parisse (cap.), Giammarioli, Negri; Budd, Zanni; Ferrari, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Bigi, Quaglio, Pasquali, Biagi, Mbanda', Gori, Canna, Hayward. Ct Conor O' Shea.

INGHILTERRA: Brown; Watson, Te'o, Farrell, May; Ford, B. Youngs; Simmonds, Robshaw, Lawes; Itoje, Launchbury; Cole, Hartley (cap.), M. Vunipola. A disposizione: George, Hepburne, Williams, Kruis, Underhill, Care, Joseph, Nowell. Ct Eddie Jones.

ARBITRO: Mathieu Raynal (Francia)

Il Sei Nazioni 2018

Primo turno. Sabato 3 febbraio: Galles-Scozia (ore 15.15); Francia-Irlanda (17.45). Domenica 4: Italia-Inghilterra (16.00)

Secondo turno. Sabato 10 febbraio: Irlanda-Italia (15.15); Inghilterra-Galles (17.45). Domenica 11: Scozia-Francia (16.00)

Terzo turno. Venerdì 23 febbraio: Francia-Italia (21.00, a Marsiglia). Sabato 24: Irlanda-Galles (15.15); Scozia-Inghilterra (17.45)

Quarto turno. Sabato 10 marzo: Irlanda-Scozia (15.15); Francia-Inghilterra (17.45). Domenica 11: Galles-Italia (16.00)

Quinto turno. Sabato 17 marzo: Italia-Scozia (13.30); Inghilterra-Irlanda (15.45); Galles-Francia (18.00)

Tutti i match saranno trasmessi in diretta e in chiaro da DMax, canale 52 del digitale terrestre

Le classifiche del Sei Nazioni

2000: 1. Inghilterra; 2. Francia; 3. Irlanda; 4. Galles; 5. Scozia; 6. ITALIA

2001: 1. Inghilterra; 2. Irlanda; 3. Scozia; 4. Galles; 5. Francia; 6. ITALIA

2002: 1. Francia; 2. Inghilterra; 3. Irlanda; 4. Scozia; 5. Galles; 6. ITALIA

2003: 1. Inghilterra; 2. Irlanda; 3. Francia; 4. Scozia; 5. ITALIA; 6. Galles

2004: 1. Francia; 2. Irlanda; 3. Inghilterra; 4. Galles; 5. ITALIA; 6. Scozia

2005: 1. Galles; 2. Francia; 3. Irlanda; 4. Inghilterra; 5. Scozia; 6. ITALIA

2006: 1. Francia; 2. Irlanda; 3. Scozia; 4. Inghilterra; 5. Galles; 6. ITALIA

2007: 1. Francia; 2. Irlanda; 3. Inghilterra; 4. ITALIA; 5. Galles; 6. Scozia

2008: 1. Galles; 2. Inghilterra; 3. Francia; 4. Irlanda; 5. Scozia; 6. ITALIA

2009: 1. Irlanda; 2. Inghilterra; 3. Francia; 4. Galles; 5. Scozia; 6. ITALIA

2010. 1. Francia; 2. Irlanda; 3. Inghilterra; 4. Galles; 5. Scozia; 6. ITALIA

2011: 1. Inghilterra; 2. Francia; 3. Irlanda; 4. Galles; 5. Scozia; 6. ITALIA

2012: 1. Galles; 2. Inghilterra; 3. Irlanda; 4. Francia; 5. ITALIA; 6. Scozia

2013: 1. Galles; 2. Inghilterra; 3. Scozia; 4. ITALIA; 5. Francia; 6. Irlanda

2014: 1. Irlanda; 2. Inghilterra; 3. Galles; 4. Francia; 5. Scozia; 6. ITALIA

2015: 1. Irlanda; 2. Inghilterra; 3. Galles; 4. Francia; 5. ITALIA; 6. Scozia

2016: 1. Inghilterra; 2. Galles; 3. Irlanda; 4. Scozia; 5. Francia; 6. ITALIA

2017: 1. Inghilterra; 2. Irlanda; 3. Francia; 4. Scozia; 5. Galles; 6. ITALIA

