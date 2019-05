Treno in ritardo, come chiedere il rimborso. Rispondono gli esperti

Treno in ritardo di oltre un’ora? Il passeggero può scegliere tra il rimborso integrale (con rinuncia al viaggio) o un indenizzo che varia da un quarto alla metà del costo del biglietto. Sono le indicazioni fornite da Marco Stucchi, avvocato dell’associazione Altroconsumo, nel corso del videoforum svolto questa mattina insieme al giornalista del Sole 24 Ore Marco Morino.

L’argomento della diretta erano i disservizi delle linee per pendolari, tornate di attualità dopo la tragedia ferroviaria di Pioltello Limito. Dati di Legambiente parlano di 5,5 milioni quotidiani di viaggiatori “su ferro”, dalle metropolitane ai treni regionali, esposti a inconvenienti d’ordinanza su puntualità e cancellazioni improvvise. La linea Roma-Ostia Lido, classificata come la «peggiore d’Italia», è arrivata a perdere 45mila passeggeri nell’arco di meno di 1o anni a causa dei suoi disservizi.

Come e quando scattano i risarcimenti

Il primo spunto è uno dei più immmediati: come e quando scatta il

risarcimento? «Quando il passeggero subisce un ritardo sopra i 60 minuti ha diritto a una scelta - dice Stucchi - Il rimborso integrale del biglietto se sceglie di non partire o il diritto a essere imbarcato con indennizzo pari al 25% del costo biglietto dopo un’ora di ritardo e del 50% dopo due ore». Le regole sono uguali in tutta Europa, ma il passeggero ha accesso a un «indennizzo speciale» quando si tratta di una concatenazione di disagi. L’esempio storico è quello della maxi-serie di ritardi che si registrarono sulle linee Trenord nel 2012, a causa di un problema al sofware che organizzava gli orari. Altroconsumo ha condotto e vinto una class action che si è risolta con circa 300mila euro di indennizzo per oltre 3mila passeggeri. Il bonus per il risarcimento viene corrisposto al terzo mese, mentre non ci sono differenze particolari fra i passeggeri di Alta velocità e trasporti regionali: «La regolamentazione prevede rimedi standard per tutti i passeggeri - dice Stucchi -A prescindere che si trattasse di una Freccia o di un treno regionale ».

Morino: in Italia c’è una questione ferroviaria

In compenso, le differenze “di classe” tra passeggeri sopravvivono nella qualità del servizio. «Andiamo al punto: in Italia ci sono passeggeri di seria A e di serie B - dice Morino - E quelli di serie B sono i milioni di lavoratori e studenti che si muovono sulle linene regionali». Secondo Morino bisogna parlare di una «vera e propria questione ferroviaria», dettata dalla differenza tra gli investimenti riservati all’Alta velocità e i ritardi che frenano lo sviluppo delle linee locali. Un problema di infrastrutture che tradisce una scelta politica precisa: «Sono due mondi diversi - dice Morino - Da un lato c’è l’Alta velocità, dove le Ferrovie dello Stato hanno investito tantissimo e i player sono diventati due con l’arrivo di Italo». Dall’altro, prosegue, «c’è il mondo del trasporto pendolare, abbandonato a se stesso - dice - Guardiamo solo alle dimensioni: meno di 700 chilometri per i pendolari, contro i 1.700 del trasporto su gomma. E questo “grazie” a una politica che ha investito solo su strade e autostrade».

Le buone notizie: il trasporto è sicuro. E in arrivo 500 treni nuovi

Oltre ai disagi, però, ci sono anche delle notizie. Positive.In un futuro «abbastanza definito», i clienti potrebbero salire a bordo di 500 nuovi treni regionali pronti a circolare sulle linee del trasporto pubblico. I mezzi saranno prodotti in Italia da Alstom e Hitachi (il gruppo che ha rilevato la vecchia AnsaldoBreda) e, assicura Morino, «non sembrano neppure regionali: sono belli esteticamente, funzionali e del tutto made in Italy: il materiale è italiano, la tecnologia è italiana, gli ingegneri sono italiani». Tra i servizi offerti a bordo ci sono prese per la corrente elettrica e wi-fi, due miraggi per i passeggeri delle vecchie linee regionali. Ma soprattutto, spiega Morino, ci saranno aree ad hoc per l’ingresso di passeggeri con disabilità.

Le emergenze: abbattere le barriere e raddoppiare i passeggeri

Oltre alle barriere infrastrutturali, infatti, ci sono quelle architettoniche. I passeggeri con disabilità subiscono il disagi anche per le operazioni più elementari, come salire a bordo di un treno. «I nuovi treni tengono conto di queste esigenze - dice Morino - Serve un cambio epocale». Morino spiega che l’obiettivo è di arrivare a «10 milioni di pendolari entro il 2030 - spiega - È important per l’ambiente, oltre che per noi: più gente che viaggia in treno significa meno code, meno traffico, meno inquinamento. E parliamo dei passeggeri, ma anche per le merci varrebbe lo stesso». (Alb. Ma.)

© Riproduzione riservata