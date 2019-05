Amazon, Calenda: non oltrepassare soglia della dignità. Collegamento con Jobs act è «gloriosa fesseria»

Impulsi («anche non dolorosi») al lavoratore sono «una violazione della dignità del corpo», una soglia «che non possiamo oltrepassare». Torna ancora a parlare il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda del brevetto di Amazon consistente in uno speciale tipo di braccialetto elettronico per i lavoratori. Ponendo ulteriori, precisi, paletti a margine della presentazione dell’iniziativa politica di +Europa. «Identificare in una legge cosa è uno strumento di controllo e cosa è uno strumento che mortifica la dignità dei lavoratori è complicato. Il buon principio è che ci deve essere accordo tra le parti sociali, i sindacati hanno il compito di verificare che non ci sia mortificazione della dignità umana». E tanto per intendersi «collegarlo a Jobs act è gloriosa fesseria», taglia corto il ministro.

Nessun dispositivo sul corpo del lavoratore secondo Calenda «può dare al lavoratore impulsi cechi per lavorare, perché è mortificante della sua dignità. Altra cosa è un braccialetto che dà informazioni sul lavoro da fare, altro ancora un braccialetto per la sicurezza. Quel che conta è la funzione di questo oggetto». Ma gli impulsi al lavoratore sono «una violazione della dignità del corpo, ed è una soglia che non possiamo oltrepassare».

Argine a strumenti non consentiti da legge

«L'argine non è ai devices (incentivati da Industria 4.0) ma alle funzionalità giustamente limitate da legge». Per precisare meglio il suo convincimento scrive

Non mi prendere per un luddista. I sistemi di monitoraggio (sicurezza) e di supporto al lavoratore (braccialetti in… https://twitter.com/i/web/status/959704099099938816 – Carlo Calenda(CarloCalenda)

così Calenda su twitter, rispondendo ad alcuni utenti il ministro ricorda come in Industria 4.0 sia previsto l'uso di piccoli computer a forma di braccialetto che servono, viene sottolineato, a controllare i vari stadi della linea di produzione. Ma allo stesso tempo rimarca che si tratta di un'altra cosa rispetto ai braccialetti brevettati da Amazon per monitorare i dipendenti. «Non mi prendere per un luddista. I sistemi di monitoraggio (sicurezza) e di supporto al lavoratore

(braccialetti inclusi) sono parte di Industria 4.0. Ma qui parliamo di un device che dà impulsi “ciechi” direttamente sul corpo. È una roba totalmente diversa».

