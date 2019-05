Papa: «No a falsi profeti, ciarlatani, e “incantatori serpenti”»

«Ciò che spegne la carità è anzitutto l'avidità per il denaro», e «ad essa segue il rifiuto di Dio». Nel messaggio per la Quaresima ogni parola del Papa è affilata e parla chiaro, e senza naturalmente dei riferimenti a quanto accaduto in Italia, sembra mandare un messaggio netto anche al nostro paese. «Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l'anziano malato, l'ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese». Francesco non è certo nuovo a queste prese di posizione, ma non lascia indietro i temi forti della convivenza tra le persone, che assumo la forma della politica.

«Attenti ai ciarlatani»

«Quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro». E Il Papa aggiunge: «Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall'illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine!». Inoltre, per Bergoglio, «altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso!».

«La terra è avvelenata dai rifiuti»

E poi un chiaro riferimento ai temi trattati nell'enciclica Laudato Si': «Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità, la terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch'essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli - che nel disegno di Dio cantano la sua gloria - sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte».

© Riproduzione riservata