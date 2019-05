L’Inghilterra di misura su un Galles che ci prova fino all’ultimo

Come segnare due mete nel primo quarto di gara e (alla fine) vivere felici. Ma la tranquillità è un'altra cosa. L'Inghilterra ha costruito il suo tesoro entro il 20' del primo tempo: due mete di Jonny May per un 12-0 che poteva anche essere la premessa di una vittoria larga, per la gioia dei sostenitori della squadra di casa. Invece Twickenham ha dovuto aspettare il fischio finale per esultare: il Galles non ha segnato mete ma i sei punti venuti grazie a un calcio di Patchell e a uno di Anscombe (sostituto dell'estremo Halfpenny e poi impiegato anche all'apertura) gli avevano consentito di sperare in un sorpasso. Peccato, per i Dragoni, che il piazzato del 12-6 sia arrivato quando mancavano meno di cinque minuti al termine.

Gli ospiti hanno trascorso la prima parte della gara soprattutto in difesa e non hanno potuto fare a meno di abbassare il capo due volte: al terzo May era già oltre la linea fatale, imbeccato da un calcio lungo di Farrell dopo che il n. 10 gallese Patchell aveva fallito una presa alta. Da applausi la seconda meta, frutto di un'azione con circa 25 fasi di gioco conclusa da una combinazione tutta testa e tecnica: passaggio lungo di Farrell per Launchbury, seconda linea che si inventa trequarti prima con una presa non facile e poi con un passaggio perfetto per May.

Tre minuti dopo è la prova tv a negare la meta ad Anscombe, dopo che un controllo fortunoso al piede di Steff Evans aveva mandato l'ovale in area di meta. A dire il vero, la valutazione del giudice televisivo non convince, ma tant'è il Galles perde l'occasione, rifacendosi solo parzialmente con il piazzato di Patchell, concesso per una prima situazione di vantaggio.

Dovranno passare più di 50 minuti per registrare un'altra marcatura. Il primo tempo finisce 12-3 e nella ripresa sono gli ospiti a tenere prevalentemente in mano la situazione, e stavolta è la difesa di casa a mostrare il proprio valore. E ad esaltarsi negli ultimi minuti, prima costringendo i gallesi a giocare 15 fasi palla in mano praticamente senza uscire dalla loro area dei 22 (una sorta di area di rigore ovale), poi costringendoli all'”in avanti” che mette fine alla partita.

Per l'Inghilterra una vittoria da quattro punti che appaia i Bianchi all'Irlanda in testa alla graduatoria, per il Galles un punto di bonus difensivo, tanti applausi e una classifica che non chiude del tutto le speranze di gloria.

LA PARTITA

Inghilterra-Galles 12-6 (primo tempo 12-3)

Per l'Inghilterra: 2 mete (May), 1 trasformazione (Farrell)

Per il Galles: 2 calci piazzati (Patchell, Anscombe)

Calci fermi: Farrell 1 su 2; Patchell 1 su 2, Anscombe 1 su 1

