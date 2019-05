Partita a senso unico a Dublino. L’Irlanda strapazza l’Italia

Partita a senso unico Irlanda-Italia che si è giocata oggi pomeriggio all'Aviva Stadium di Dublino, primo match del secondo turno del Natwest Sei Nazioni 2018. L'incontro è finito con il punteggio di 56 a 19 e le tre mete italiane non aiutano a raccontare la performance degli Azzurri, totalmente deficitaria. Il primo tempo è un assolo irlandese che si chiude sul punteggio di 28 a zero per i padroni di casa che segnano e trasformano 4 mete. L'Italrugby non riesce a essere convincente in difesa e risulta praticamente inconsistente in attacco, anche perché ha poco possesso e soprattutto non conquista territorio. Le sortite nei 22 avversari sono più rare di un Gronchi rosa.

L'Italia fa troppi errori e l'Irlanda quando accelera e gioca alla mano mostra tutta la sua superiorità. Eppure i primi 10 minuti avevano quasi fatto credere che ci fosse un certo equilibrio in campo. All'11 arriva la prima meta irlandese con Henshaw (trasformata da Sexton per il 7-0), con replica subito al 14' grazie a Murray. Le differenze sull'erba di Dublino iniziano a farsi evidenti e anche il capitano azzurro Sergio Parisse non sembra nella sua forma ideale. Alla facilità con cui i padroni di casa riescono a bucare la difesa italiana e a conquistare falli, fa da contraltare l'evanescenza italiana. Sembra tutto complicato, anche le basi, come passare palla e non perderla in favore degli avversari. Al 21' e al 35' vanno ancora in meta Aki e poi Earls, sempre con le trasformazioni di Sexton. Gli Azzurri possono solo ripassare la tabellina del sette e andare negli spogliatoi sul 28 a 0.

La ripresa regala tre mete italiane ma la musica non cambia

Il secondo tempo riparte come era finito il primo. Parisse sbaglia un passaggio, peccando in sicurezza in una azione che, forse, se gestita meglio avrebbe potuto avere un esito più positivo per l'Italia. A sbloccare il risultato sono ancora una volta i padroni di casa. Al 44' Henshaw va in meta con l'Italia che continua a pagare la sua indisciplina. Al 53' ancora un allungo irlandese con il capitano in maglia verde, Rory Best, che schiaccia in meta dopo una rimessa laterale sulla linea dei 5 metri. Gli Azzurri provano a reagire e una scossa la dà Castello che guadagna metri e lancia Allan in meta al 56'. Almeno lo zero sul tabellone è stato tolto (42-7 dopo la trasformazione). La partita però è segnata. Nonostante la meta italiana verrà seguita da altre due con Gori e Minozzi, anche l'Irlanda fa in tempo a violare ancora due volte la linea di meta azzurra (entrambe con Stockdale). I trequarti italiani hanno dato segno di vitalità con queste azioni ma quanto fatto non è sufficiente a salvare il risultato e a salvare il giudizio su una partita che l'Irlanda ha dominato e controllato senza difficoltà. Gli Azzurri non hanno mai dato l'impressione di poter rientrare in gioco dopo i primi punti subiti e di poter fronteggiare alla pari i padroni di casa. Quel poco di buono visto domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l'Inghilterra è stato lasciato sull'erba di Roma.

LA PARTITA

Irlanda-Italia 56-19 (28-0 primo tempo).

Per l'Irlanda: 8 mete (2 Henshaw, 2 Stockdale, 1 Murray, 1 Aki, 1 Earls, 1 Best), 8 trasformazioni (5 Sexton, 3 Carbery).

Per l'Italia 3 mete (Allan, Gori, Minozzi), 2 trasformazioni (Allan).

Calci fermi: Sexton 5 su 5; Carbery 3 su 3; Allan 2 su 3.

© Riproduzione riservata