AirFrance-Klm, EasyJet, Delta e Cerberus: maxi alleanza per acquistare Alitalia

Nella procedura negoziata in corso per la cessione di Alitalia va configurandosi una maxi alleanza tra quattro candidati, le compagnie AirFrance-Klm, EasyJet, Delta e il fondo di investimento americano Cerberus. I quattro gruppi potrebbero unire le forze per presentarsi insieme, ed hanno chiesto ai commissari di fissare un incontro la prossima settimana, si ipotizza il 22. La possibile discesa in campo di questa cordata riaccende i fari sulla vendita della ex compagnia di bandiera, rimasta in stand by dopo che i commissari e il governo hanno respinto le richieste di Lufthansa - l’altro principale pretendente-, interessata a rilevare la “nuova Alitalia”, solo dopo che è stata ristrutturata.

Delrio: al momento non ci sono le condizioni per un’intesa

Resta, tuttavia, da capire che impatto potranno avere le elezioni sulla cessione di Alitalia . E’ probabile che gli acquirenti attendano di conoscere l’esito del voto prima di raggiungere un accordo, considerando che tra pochi mesi potrebbero trovare altri ministri come interlocutori. Al momento, comunque, sulla scrivania dei tre commissari non c’è ancora nessuna offerta. Sulla possibilità di raggiungere un’intesa prima del 4 marzo il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, invita alla prudenza: «Abbiamo sempre detto che ci deve essere un'offerta all'altezza e con prospettive di sviluppo. Al momento non ci sono le condizioni e continuiamo a lavorare». Delrio è convinto di aver « impostato il lavoro in modo serio, alla fine il lavoro pagherà».

Alitalia a gennaio è stata la più puntuale del mondo

A gennaio Alitalia ha conquistato il primo posto per la puntualità con il 91,89% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. E’ FlightStats, società indipendente Usa, a fornire i dati di gennaio, secondo cui al seconda posto si posiziona Quatar Airways con l’87,88% di voli puntuali e al terzo la South African Airways con l’87,47%. Flightstats evidenzia come la stessa Alitalia nel 2017 con l'82,78% dei voli atterrati in orario, è al terzo posto tra le principali compagnie aeree europee e sesta fra quelle internazionali.

© Riproduzione riservata