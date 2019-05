Affitti brevi, millesimi e Ape: dieci temi da non perdere lunedì sul Sole

1. Airbnb e gli altri: affitti brevi, istruzioni per l'uso

Il punto sul boom degli affitti brevi e una guida pratica per affrontare tutti gli aspetti di carattere. L'approfondimento speciale del Sole 24 Ore spiega le novità e le regole sulle locazioni brevi, da quelle gestite attraverso piattaforme online come Airbnb a quelle tradizionali: una panoramica completa con il calcolo del rendimento costo per costo, l'impatto della cedolare secca e la trattenuta del 21% da parte degli intermediari, la disciplina del contratto, le regole in condominio, l'imposta di soggiorno e le normative regionali.

2. I tecnici giusti per ogni pratica o lavoro in casa

Dalla classica Scia (la “Segnalazione certificata di inizio attività” necessaria per ristrutturare l'immobile) all'Ape (l'”Attestato di prestazione energetica” obbligatorio per vendere o affittare l'appartamento), quando si interviene su un immobile sono tanti i documenti da preparare, prima e dopo, per i quali è necessario sempre affidarsi a «tecnici abilitati». Pratica per pratica, lavoro per lavoro, il vademecum del Sole 24 Ore aiuta a individuare di volta in volta chi è il tecnico abilitato.



3. Quando il condominio cambia i millesimi

Tra gli ingranaggi che consentono alla macchina condominiale di funzionare correttamente, le tabelle millesimali hanno un ruolo fondamentale. Ogni condomino è titolare di una quota di comproprietà che equivale al valore proporzionale della propria unità immobiliare espresso in millesimi e rapportato al valore complessivo dell'edificio, vale a dire mille. L'Esperto risponde, il supplemento settimanale di consulenza per i lettori, spiega quali maggioranze servono, come si calcolano i millesimi i e, soprattutto, quali novità ci sono sul fronte della ripartizione delle spese per il riscaldamento. Inoltre, sulla copertina dell'Esperto risponde è pubblicato un codice che consente ai lettori di scaricare gratuitamente da internet un ebook interamente dedicato al bonus del 50% per le ristrutturazioni in casa e l'acquisto di mobili.

4. Pensioni, perché conviene l'”Ape aziendale”

Tra gli oltre 400mila lavoratori che, entro la fine del 2019, potrebbero optare per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) ci sarà una buona quota di “apisti aziendali”. Sono i dipendenti del settore privato nati non oltre il luglio del 1956 che, raggiunta un'intesa con il loro datore di lavoro, accederanno all'Ape contando sul pagamento della contribuzione minima piena garantita dalla stessa azienda o da un fondo di solidarietà o, ancora, da un ente bilaterale. Il Sole 24 Ore verifica l'effettiva convenienza di questa formula: si tratta di uno strumento che, unendo garanzie e flessibilità, potrebbe risultare uitle per affrontare un tema delicato come l'uscita dalle aziende di dipendenti anziani.

5. Il commercio online sfida il “geoblocking” in Europa

Che cosa cambia, per imprese e consumatori, dopo lo stop del Parlamento europeo agli ostacoli – il cosidetto “geoblocking” - nei confronti degli acquisti transfrontalieri? Il Sole 24 Ore accende i riflettori sulla novità, con i problemi aperti, i tempi di adeguamento e il tema chiave dei costi di spedizione.

6. La “verità” sull'inflazione alla prova dei panieri nazionali

C'è molta suspense sul “ritorno” dell'inflazione: il dato americano ha scosso mercoledì scorso i mercati, mentre alla fine di questa settimana si avrà l'attesa indicazione sull'eurozona. Il Sole 24 Ore ha verificato come i grandi Paesi misurano l'andamento dei prezzi e quali sono le novità più recenti che sono state introdotte nel tentativo di tenere il passo con l'evoluzione dei consumi nazionali.

7. Riciclo, i nuovi obblighi per le apparecchiature elettriche

Sono 500mila le tonnellate di “Raee” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) che, una volta opportunamente trattate, hanno fornito materie prime seconde il cui valore, in termine di mancate importazioni, è stimato in circa 140 milioni di euro. È questo il saldo di bilancio dei primi dieci anni di attività del consorzio Remedia, uno dei sistemi collettivi italiani per la gestione di tutte le tipologie di Raee. Intanto, nuove tipologie di prodotti e componenti stanno per essere inserite nel perimetro dei Raee.

8. I posti di lavoro tra smartphone e tablet

Dai big del settore smartphone e tablet, come Apple e Samsung, ai marchi cinesi in rapida avanzata come Huawei, fino ai maggiori produttori di notebook - da Hp a Lenovo - e al mercato degli accessori. La larghissima diffusione di tecnologie “mobili” offre un ampio serbatoio di opportunità lavorative su scala globale, e anche a livello europeo. Come propone Lavoro & Carriere, sono quasi 1.700, al momento, le ricerche aperte in Europa - di cui un centinaio in Italia - dai principali gruppi che producono strumenti tecnologici portatili.

9. Frodi Iva, la buona fede dell'acquirente

La prova della buona fede si conferma snodo cruciale per gli acquirenti coinvolti in frodi Iva. In presenza di illeciti Iva commessi dai fornitori di beni e servizi, il Fisco contesta al compratore l'indetraibilità dell'imposta nonostante sia spesso estraneo alla frode. Come è stato chiarito durante Telefisco, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza possono aiutare a provare la buona fede.

10. Avvocati, i parametri guidano l'equo compenso

La parcella dell'avvocato è “equa” se è conforme ai parametri ministeriali. Nati per i casi in cui legali e clienti non si accordano sulla parcella, dal 1° gennaio i parametri sono diventati il riferimento-chiave per stabilire l'equità del compenso.

