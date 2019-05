Viareggio capitale del calcio giovanile (e gli operatori turistici ringraziano)

La 70esima edizione della Viareggio Cup si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2018. Al torneo riservato alle rappresentative giovanili parteciperanno 40 squadre, con 24 compagini italiane e 16 team provenienti dall’estero. La manifestazione calcistica viareggina è nata grazie all’intuizione del “Centro Giovani Calciatori”, che dal 1947 conserva i valori che hanno fatto della Coppa Carnevale un punto di riferimento per la tradizione calcistica italiana. La Viareggio Cup è una rassegna di caratura internazionale: quest’anno gli appassionati e i talent scout a caccia di talenti, potranno gustarsi le gesta di calciatori che militano in team provenienti dai cinque continenti.

Per l’Asia sarà presente la rappresentativa under 19 cinese, mentre dall’Oceania arriveranno i giocatori dell’Apia Leichhardt. Per gli Stati Uniti saranno presenti due compagini di New York, mentre per il Sud America ci sarà spazio per i tesserati del Cai (Argentina), del Deportes Quindio (Colombia) e del Nacional 1950 (Paraguay). La Coppa Carnevale rappresenta una vetrina importante anche per i giovani africani, con tre club provenienti dall’Africa: Abuja (Nigeria), Garden City Panthers (Nigeria) e Nania (Ghana).

Nel 2017 le 75 partite disputate si giocarono in 20 stadi, di cui 5 in Versilia. Il Torneo di Viareggio rappresenta una risorsa importante per gli esercizi commerciali e gli albergatori delle zone interessate dall’evento. Lo scorso anno, nel periodo riservato alla competizione, in Versilia si registrò un afflusso turistico di 22 mila presenze in più. Gli addetti ai lavori e gli appassionati hanno alloggiato presso 24 alberghi, di cui 21 in Versilia: 12 a Viareggio, 7 a Lido di Camaiore, 1 a Marina di Pietrasanta, 1 a Forte dei Marmi. I giocatori utilizzati nel 2017 furono 989, mentre tra tecnici, dirigenti e accompagnatori si contarono 300 presenze. In occasione della finale del 29 marzo 2017, vinta ai calci di rigore dal Sassuolo sull’Empoli, allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” si riversano 2.000 persone.

Anche nel 2018 la Coppa Carnevale verrà trasmessa dalla Rai. Per la 69esima edizione i canali del servizio pubblico hanno trasmesso 17 partite, di cui 11 in diretta. In totale Rai Sport ha dedicato 50 ore di trasmissione alla Viareggio Cup 2017, con 484.465 telespettatori che hanno seguito l’intera competizione su Rai Sport.

© Riproduzione riservata