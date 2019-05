Renzi: la stabilità del Paese non vale un accordo con gli estremisti

«Abbiamo avuto punti di discussione con una parte importante del mondo cattolico» come su unioni civili e biotestamento. «È una discussione che probabilmente vedrà una frattura almeno con una parte del mondo cattolico italiano. Ma da Roma oggi voglio dire alle donne e agli uomini del mondo cattolico di questo Paese di riflettere bene su cosa avverrà: faccio un appello alle persone che vivono le parrocchie e la realtà associativa. Siamo al bivio: il centrodestra non è a trazione moderata». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando a un evento dem all'auditorium del Massimo a Roma.

«Se candidato M5S picchia donne, dire tutti no»

Renzi ha poi commentato la notizia delle presunte violenze su moglie e figlia da parte del candidato M5S Gregorio De Falco riferite dal Corriere della Sera.«Noi non cavalcheremo la schifezza che abbiamo visto» nel M5s, ha detto il segretario dem, ma «se c'è qualche candidato che mette le mani addosso alla moglie o alla figlia, su quello tutti insieme si dica no. Sulla violenza non si scherza. Non possiamo rischiare di avere i nostri rappresentanti a quel livello lì. La lotta alla violenza contro le donne deve essere patrimonio di tutti».

« Stabilità Paese non vale accordo con gli estremisti»

«La stabilità del Paese non vale l'accordo con gli estremisti. Non c'è nessuna stabilità possibile se dai il controllo del Paese agli estremisti», ha detto poi Renzi intervistato nel pomeriggio da Lucia Annunziata a In 1/2 Ora. Non farà l'accordo neanche con Berlusconi? «Non faremo assolutamente l'accordo con gli estremisti», ha ribadito il segretario dem, che alla domanda se invece delle larghe intese sarebbe disponibile a un governo di unità nazionale, ha replicato: «La distinzione delle formule non la capisco».

«Su premier decide il Colle, ma Gentiloni può giocarsi carte»

Renzi ha quindi spieato che «Il premier potenziale lo decide il presidente della Repubblica. Ma chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni è chiaro che potrà giocarsi le sue carte anche in futuro». «Ma noi - ha assicurato - non litigheremo mai anche perché a sinistra litigano già abbastanza gli altri». E poi «la sinistra in questi anni ha garantito sicurezza al Paese - ha detto - e il Pd ha rimesso in moto l'Italia, con una squadra. Basta con questa storia di dar sempre la colpa al Pd. Il 5 marzo saremo qui a dire che siamo il primo gruppo parlamentare».

«Da De Luca jr gesto serio, spero quereli Di Maio»

Secondo Renzi, poi, le dimissioni di Roberto De Luca - il figlio del governatore della Campania che, indagato per corruzione, ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno - «sono un gesto personale che lui ha fatto con grande serietà, grande rispetto perché dice di non aver fatto niente». «Penso e spero che querelerà Di Maio che gli ha dato dell'assassino e spero che Di Maio rinunci all'immunità parlamentare, se è un uomo», ha aggiunto il segretario dem, ribadendo che De Luca«è stato molto serio, si è dimesso perché abbiano un alibi in meno: Di Maio si è buttato sulla prima inchiesta...».

(Al. Tr.)

© Riproduzione riservata