Toscana, firmate tre intese con il Mise per 250 milioni di investimenti

Tre intese per progetti di ricerca e sviluppo di imprese presenti sul territorio toscano dal valore 250 milioni di euro di investimenti fra pubblico e privato con

un rilevante impatto occupazionale (previsti 240 nuovi posti di lavoro). Gli accordi sono stati firmati oggi al Mise dal ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda e dal presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. «Con la regione Toscana, abbiamo sviluppato un metodo di lavoro molto buono, è quella con cui abbiamo lavorato meglio nell'affrontare le crisi e nel rilancio degli investimenti» ha detto il ministro Calenda, sottolineando che gli accordi per ricerca e sviluppo «sono investimenti fondamentali e per questo abbiamo chiesto al prossimo Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione

economica) di stanziare altri 900 milioni di euro da destinare a questo tipo di contratti».

Le tre intese, in sintesi, comportano investimenti in ricerca e sviluppo per 100 milioni di euro ma è previsto che ne attiveranno per altri 150. «Negli ultimi tre anni gli investimenti in ricerca e sviluppo in Toscana hanno raggiunto la cifra di 450 milioni di euro ai quali si aggiungono i quasi 50 milioni di euro che sono stati impiegati per il consolidamento produttivo e occupazionale di Solvay a Rosignano» si legge in una nota del Mise.

Calenda: proposta part-time Embraco inaccetabile

A margine della presentazione dei progetti, Calenda si è soffermato anche sulla vertenza Embraco (gruppo Whirpool) di Chieri (Torino). «Ho parlato per telefono con l'azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile» ha detto il ministro dello Sviluppo economico, aggiungendo che la controproposta del governo sullo stop ai licenziamenti e passaggio alla cassa integrazione per avviare un processo di reindustrializzazione non è stata accettata dalla Ebraco, confermandosi «un atteggiamento di totale irresponsabilità dell’azienda». «Le loro motivazioni dimostrano una mancanza di attenzione al valore delle persone e alla responsabilità sociale dell'impresa» ha aggiunto Calenda che non ha nascosto la sua irritazione: «Adesso non ricevo più questa gent...gentaglia perché onestamente - ha concluso - ne ho avuto fin sopra i capelli di loro e dei loro consulenti del lavoro italiani che sono qua»

Accordo di innovazione con Kedrion Spa

Tornando alle tre intese firmate oggi da Mise e Regione Toscana, la prima «è relativa a un accordo di innovazione con Kedrion Spa che darà il via a un programma di investimenti in ricerca e sviluppo da 37,5 milioni di euro (di cui 9 dal Mise e 1,5 dalla Regione Toscana) per la produzione di un nuovo preparato di immunoglobuline al 10% per uso endovenoso triplo inattivato da realizzarsi presso le unità produttive di Gallicano (frazione Bolognana) e Barga (frazione Castelvecchio Pascoli)», si legge ancora nella nota del Mise, secondo la quale la

realizzazione di questo progetto porterà a un incremento dell'occupazione locale pari a 70 unità.

La trasformazione digitale degli stabilimenti Hitachi Rail

La seconda intesa con Hitachi Rail spa comprende un programma di ricerca e sviluppo che riguarda anche gli altri due stabilimenti presenti in Italia (a Napoli e Reggio Calabria). «Per ciò che attiene allo stabilimento di Pistoia si tratta di investimenti in ricerca e sviluppo nel triennio 2018-2020 per un totale di 12,6 milioni di euro (di cui 5,3 dal Mise e 2 dalla Regione Toscana) finalizzati ad implementare il processo di trasformazione digitale degli stabilimenti attraverso l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature al fine di realizzare innovazioni nella piattaforma dei treni regionali sia ad uno che a due piani, una piattaforma innovativa per i tram, un treno metropolitano con la cassa in acciaio», continua la nota, spiegando che si tratta di un programma capace di generare in Italia occupazione diretta per 409 unità, il 41% delle quali

(169 unità) a Pistoia.

Terzo accordo anche con Invitalia

La terza intesa siglata da ministero, Regione Toscana e Invitalia è relativa a un accordo di programma da 50 milioni di euro (40 di provenienza Mise e 10 della Regione Toscana) «finalizzato all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali

o al consolidamento di quelle esistenti in Toscana che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili a livello territoriale». Grazie alla capacità di utilizzare le risorse europee e nazionali, continua la nota, la regione Toscana «ha ottenuto questa ulteriore disponibilità finanziaria che potrà utilizzare per cofinanziare futuri Accordi per l'Innovazione per progetti di ricerca e sviluppo nel quinquennio 2018 – 2023. Si calcola che queste risorse saranno in grado di promuovere investimenti per almeno altri 150 milioni di euro, garantendo così decine di nuovi posti di lavoro stabili».





