Mef: si riduce gap redditi, in triennio migliorerà occupazione

La disuguaglianza dei redditi, in termini di rapporto tra la parte più agiata e quella più povera della popolazione, «nel 2017 è stimata in riduzione di un punto

decimale scendendo a 6,2. Nel 2018 l’indicatore mostra un ulteriore miglioramento rispetto al 2017, riducendosi a 6,1 per poi attestarsi a 6 nel biennio successivo 2019-2020». È quanto emerge dalla prima Relazione sui primi quattro indicatori sperimentali di benessere equo e sostenibile (disuguaglianza del reddito disponibile, reddito medio disponibile aggiustato pro capite, tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, emissioni di Co2) trasmessa dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al Parlamento. «Si inverte dunque - evidenzia una nota del Mef - la tendenza all'accentuazione delle disuguaglianze, che è il grave lascito della crisi globale del 2008».

Migliora il tasso mancata partecipazione al lavoro

La relazione evidenzia anche come la situazione occupazionale sia prevista «evolvere ulteriormente in positivo nel prossimo triennio, attenuando la carenza di opportunità di lavoro e l'esclusione sociale». Si stima infatti che l’indicatore prescelto per tale dominio, il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, diminuisca al 20,7% nel 2017 e al 18,6% nel 2020. Il miglioramento - si legge sempre nella relazione - dovrebbe riguardare entrambi i sessi: il tasso maschile dovrebbe infatti portarsi da 17,4% nel 2017 a 15,6% nel 2020, mentre quello femminile scenderebbe da 24,8% nel 2017 a 22,2% nel 2020. «Persisterebbe un gap di genere, ma esso è previsto in riduzione nel periodo 2017-2020» si legge ancora.

Mef: +1.000 euro reddito disponibile famiglie in 2018-2020

Per il triennio 2018-2020 si prevede inoltre un aumento del reddito disponibile aggiustato (Rda, reddito al netto delle tasse e comprensivo dei servizi) pro capite del 5,5%, sopra i 1.000 euro in termini nominali. In particolare per il reddito disponibile aggiustato (Rda) pro capite, ovvero il reddito di cui può effettivamente disporre una famiglia, al netto di tasse e contributi sociali e comprensivo dei servizi, in primis scuola e sanità pubbliche, «grazie non solo alla ripresa economica, ma anche a misure specifiche introdotte negli ultimi anni - evidenzia la relazione -, i dati indicano una dinamica positiva».

Per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici, la stima per il 2017 delle emissioni è pari a 7,5 tonnellate di CO2 pro capite. Si prevede inoltre - si legge nella nota del Mef - una sostanziale stabilità di tale indicatore anche nei tre anni successivi, pur in presenza di una continuazione della ripresa economica in atto.

Dopo la sperimentazione Bes al debutto nel Def 2018

Il set di indicatori di benessere equo e sostenibile monitorati e programmati nel ciclo di bilancio - ricorda il Mef - si amplierà in futuro. L'introduzione dei dodici indicatori prevista dal Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 novembre 2017 avverrà gradualmente, già a partire dal Def di aprile 2018. Nel Def di quest’anno, dunque, un allegato dovrà riportare per la prima volta l’andamento degli indicatori Bes nell’ultimo triennio e le previsioni sulla loro evoluzione, tenendo conto dell’impatto delle più rilevanti politiche pubbliche, nei tre anni successivi.

I dodici indicatori

Questi sono i 12 indicatori da utilizzare, definiti dal Comitato ad hoc del ministero dell'Economia: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile;emissioni di Co2 e altri gas clima alteranti; indice di abusivismo edilizio.

© Riproduzione riservata