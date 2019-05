Riparte il Treno Verde, campagna di Legambiente per la sostenibilità

Da Roma (ri)parte oggi da Roma il Treno Verde, la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato che tutti gli anni gira per le stazioni d'Italia per raccontare a studenti e cittadini come costruire una società rispettosa dell'ambiente. Quest'anno i temi saranno energia pulita, reti elettriche “intelligenti”, efficienza e mobilità sostenibile. Tutto cioè quello che serve per raggiungere l'obiettivo europeo di un taglio delle emissioni di gas serra del 55% al 2030 (rispetto al 1990) e del 100% al 2050.

L’Agenda dell’Onu

La campagna Treno Verde 2030 (la data scelta dall'Onu per realizzare la sua Agenda dello sviluppo sostenibile) è stata presentata questa mattina a Roma nella sala conferenza della stazione Roma Termini da Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, Gioia Ghezzi, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, e Barbara Degani, sottosegretario al ministero dell'Ambiente.

Le fermate del convoglio

Giunto alla trentesima edizione, quest'anno il Treno Verde farà tappa nelle stazioni di Siracusa (23, 24, 25 febbraio); Foggia (27, 28 febbraio); Potenza C.le (2, 3 marzo); Napoli - Campi Flegrei (6, 7, 8 marzo); Grosseto (9, 10 marzo); Ancona (12, 13 marzo); Ravenna (15, 16, 17 marzo); Vercelli (19, 20 marzo); Savona (22, 23, 24 marzo); Rovigo (26, 27 marzo); Trieste (29, 30 marzo); Trento (4, 5, 6 aprile).

Lungo i vagoni del treno si potranno conoscere tutte le principali risorse per ridurre l'inquinamento e i gas serra: fonti rinnovabili, etichette energetiche che indicano il consumo degli elettrodomestici, monopattini elettrici per muoversi in città senza inquinare, riciclo dei pneumatici con il consorzio Ecopneus e riciclo della carta con Assocarta.

I nuovi obiettivi al 2030

In ogni tappa Legambiente presenterà l'edizione regionale di Comuni rinnovabili (realizzato grazie al contributo di Enel Green Power), il rapporto che da 12 anni fotografa lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei territori italiani. «In questi anni le fonti rinnovabili, infatti, hanno non solo superato il 32% del fabbisogno elettrico nazionale, ma grazie al milione di impianti di tutte le taglie e distribuite su tutto il territorio italiano, hanno rivoluzionato il sistema energetico del nostro Paese. Già dal 2015, infatti, il 100% dei Comuni italiani possiede almeno un impianto da fonte rinnovabile e in poco più di dieci anni la produzione da energie pulite è passata da 51,9 a 103,5 terawattora (TWh), facendo registrare un incremento nella produzione del 99%», si segnala in una nota. «Vogliamo che l'Italia diventi leader in Europa nel mettere in pratica quanto previsto dall'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici», spiega Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente. «Abbiamo di fronte una grande opportunità per raggiungere i nuovi obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni climalteranti, di sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, ancora in discussione in Europa. L'Italia quest'anno dovrà presentare il proprio Piano energia e clima e il nostro Paese, come dimostrano le tante esperienze che racconteremo nel viaggio del Treno Verde, ha tutte le carte in regola per svolgere un ruolo da protagonista in questa rivoluzione. Ma servono regole che consentano di realizzare impianti nei territori, semplificando le procedure, favorendo lo scambio tra utenze vicine e togliendo il divieto all'autoproduzione. Occorre trasformare le città italiane in un grande cantiere, dove gli edifici diventano più sicuri ed efficienti, anche con sistemi innovativi di riscaldamento e raffrescamento, in cui la mobilità diventa sempre più elettrica e ciclabile, con un efficiente servizio pubblico e moderni sistemi di car sharing. Si devono anche eliminare tutti i sussidi alle fonti fossili, che oggi direttamente e indirettamente premiano chi estrae petrolio e gas, e che penalizzano in bolletta le fonti pulite e l'efficienza».

Ghezzi (Fs): priorità per competitività e crescita

«Lo sviluppo della sostenibilità ambientale e l'avvio di azioni per arrivare ad azzerare le emissioni in atmosfera di CO2 sono per il Gruppo Fs Italiane, oltre che un dovere etico, priorità da affrontare per la competitività e la crescita economica del sistema Paese», sottolinea la presidente del Gruppo Fs Italiane Gioia Ghezzi . «Realizzare modelli operativi pienamente sostenibili è per noi una priorità, che ci impegniamo a declinare in tutti i settori produttivi in cui operiamo. Nel trasporto regionale, ad esempio, abbiamo previsto investimenti per oltre 4 miliardi di euro per i nuovi treni Pop e Rock di Trenitalia che saranno operativi a partire dalla primavera del 2019. I nuovi convogli, riciclabili al 95%, saranno i treni più green d'Europa perché consentiranno una diminuzione del 30% del consumo di energia. Nel trasporto di merci e nella logistica, il polo Mercitalia è pronto a fare la sua parte per realizzare lo shift modale dalla gomma al ferro e, nelle infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, hanno avviato diverse iniziative mirate a un uso razionale delle risorse impiegate, al riuso dei materiali provenienti dagli scavi e al loro trasporto su ferro». Inoltre, in linea con gli obiettivi del Piano d'impresa 2017-2026, «abbiamo messo in atto processi industriali di radicale cambiamento, come l'incorporazione di Anas nel Gruppo. L'integrazione strade/ferrovie trasformerà il modo di concepire lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro Paese, con benefici concreti su più fronti, in primis quello ambientale. Grazie alla condivisione di know-how e tecnologie, svilupperemo importanti progetti come le smart road, strade intelligenti che potranno essere percorse da tir elettrici e auto driverless, a beneficio della sicurezza e dell'ambiente», conclude Gioia Ghezzi.



Legambiente Civico 5.0

Anche il monitoraggio scientifico - che come sempre accompagnerà il viaggio del convoglio ambientalista - presenta quest'anno diverse novità. Saranno portati infatti a bordo i risultati delle attività di monitoraggio della nuova campagna di Legambiente Civico 5.0 dedicata ai temi dell'efficientamento energetico in edilizia e della sharing economy condominiale. In Italia, ricorda Legambiente, ci sono oltre due milioni di edifici residenziali in mediocre e pessimo stato di conservazione e rappresentano il 17% del totale e secondo un'analisi del Cresme la grande maggioranza è stata realizzata fino ai primi anni ‘90, quando l'attenzione a tematiche come il risparmio energetico e l'antisismica era pressoché nulla. I tecnici di Legambiente entreranno nei condomini e nelle case delle famiglie del nostro Paese, con l'obiettivo di effettuare due tipologie di analisi: termografiche, consumi elettrici.

