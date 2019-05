Tolleranza zero per la violenza in campagna elettorale

Sono più che preoccupanti fatti come il pestaggio a Palermo di un esponente di Forza Nuova, l’imbrattamento della targa in ricordo dell’agguato a Moro e alla sua scorta, l’accoltellamento a Perugia di un militante di Potere al popolo, l’irruzione di esponenti dell’estrema destra negli studi di La7. Sbarazzarsi del problema relegandolo fra le deplorevoli intemperanze di estremisti devianti è però piuttosto ipocrita.

La mitizzazione dello scontro fra antifascismo e rigurgiti fascisti ha una triste storia e non è cosa recente. L’uso della violenza nelle manifestazioni politiche non è un fenomeno esploso negli ultimi mesi: dalla violazione delle “zone rosse” di varia natura a certe contestazioni a margine della vita universitaria, è molto tempo che si vede incubare il desiderio di guadagnarsi protagonismo, in primo luogo mediatico, menando le mani.

Certo ultimamente si sta assistendo ad un salto di qualità pericoloso. La violenza non è più solo quella che un tempo si chiamava “di massa”, ma sta diventando scontro fra persone, agguato, regolamento di conti fra fazioni rivali. Non lo si ricorda certo per usare comprensione verso la violenza “di massa”, che anzi è in buona parte l’ostetrica di questo salto di qualità, perché è lì che ha attecchito il mito dell’ “antagonismo” a tutti i costi e la lettura da fumetti dello scontro fascismo e antifascismo.

Ci sono le leggi e ci sono le forze dell’ordine nonché la magistratura, ma tutto diventa complicato se non si riesce a tracciare a livello sociale un confine chiaro fra ciò che è accettabile, anche se tende ad andare un po’ sopra le righe, e ciò che assolutamente non lo è perché non si colloca in alcuna scala dello spartito democratico. Se manca quel confine si rende assai arduo il lavoro di repressione della violenza, perché da una parte e dall’altra si finisce per iscriverla nell’album dei compagni, camerati o amici che sbagliano, dunque che tutto sommato possono cavarsela anche con una blanda reprimenda nella speranza che non lo facciano più.

Non pochi politici hanno titubanze nel condannare duramente, non perché contino sul voto dei teppisti violenti, ma perché si illudono di poter catturare i voti delle frange esterne che sono cadute nella rete delle leggende nere che questi violenti diffondono. E poi c’è il fatto che si può sempre sfruttare la paura che questi fatti eccitano, vuoi promettendo legge e ordine, vuoi trovando capri espiatori di comodo su cui riversare la responsabilità per quanto sta succedendo, vuoi inventandosi che tutto dipende dalla “crisi” (ingiusta) e che risolta quella (con la bacchetta magica) tutto si rimetterà meravigliosamente in ordine.

Si finisce così per normalizzare comportamenti inaccettabili, per scatenare volontà di emulazione e ricerca di palcoscenico, per lasciar crescere aree di antagonismo pseudo ideologico che diventano riserve per mondi paralleli che poi sarà difficile riportare sotto controllo.

