Una ripresa tra fragilità e debolezze

Anche il 2018 si è aperto con un crollo delle ore di cassa integrazione richieste dalle imprese: a gennaio, nel confronto tendenziale, la caduta è stata pari al 43,3 per cento. Le autorizzazioni di cassa integrazione straordinaria, la Cigs, per le crisi più complesse, sono scese, sempre sull'anno, del 47,20%. Nell'industria il segno meno è stato addirittura del 51% (praticamente, c'è stato un dimezzamento); nell'edilizia la contrazione è stata pari al 73% (ma qui, nel settore delle costruzioni, a gennaio 2018 si è registrata una crescita della Cigo, la cassa ordinaria, per difficoltà temporanee, + 16,40 per cento). In miglioramento, invece, a dicembre le domande di disoccupazione, Naspi: ne sono state inoltrate all'Inps 125.691, il 9,4 per cento in meno rispetto alle 138.758 istanze di dicembre 2017.

Effetto combinato

Dietro questi numeri c'è sicuramente una prima ripresa del mercato del lavoro, con diverse riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali completate, o in via di completamento. E quindi, messa a posto l'azienda, non si utilizzano più gli ammortizzatori. Ma dietro questi numeri c'è anche l'effetto del Jobs act, che ha reso più costosa la cassa e ha ridotto le durate (24 mesi, standard, rinnovabili di 12 mesi, ma sono in limitate circostanze). Il mix di queste regole con una crisi che si sta tentando di superare hanno, di fatto, frenato il ricorso alla Cig da parte degli imprenditori, impossibilitati nell'utilizzare lo strumento. Di segno opposto la crescita della richiesta di Cigs in Veneto, Marche e Basilicata, segno della presenza ancora di aziende impegnate in complessi piani di rilancio.

Politiche attive per la ricollocazione

Il governo con l'ultima legge di Bilancio ha provato ad ammorbidire il quadro regolatorio, ammettendo deroghe, parziali, al Jobs act (nelle aree di crisi industriale complesse e per le aziende strategiche a rilevanza nazionale: qui si potranno utilizzare sei o 12 mesi di Cigs aggiuntiva per completare i programmi di riorganizzazione). Il punto è che accanto a una Cig ridotta (nel 2017 il tiraggio si è attestato al 33%) c'è bisogno, anzi ormai è vera e propria urgenza, di un sistema di politiche attive per favorire la ricollocazione dei lavoratori in esubero. Ebbene, è di questi giorni l'annuncio del decollo a regime dell'assegno, a partire dal 3 aprile. L'auspicio è che stavolta si corra.

