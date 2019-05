Credito di imposta per i redditi sotto i 15mila euro l’anno

Nella cornice del policy case esaminato, che richiedeva la progettazione di una semplificazione del sistema contributivo e in particolare dell'Irpef, la proposta avanzata ha il duplice obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione e di contrastare l'evasione fiscale. Partendo dall'analisi della situazione attuale, si è ritenuto necessario razionalizzare il sistema di deduzioni e detrazioni senza intaccarne la ragion d'essere che rispecchia in larga misura bisogni di fasce diverse della popolazione. La policy si propone quindi di rimodulare il sistema di aliquote e di scaglioni attualmente presenti nell'Irpef seguendo un duplice criterio - reddituale e di età - al fine di realizzare un'uguaglianza sostanziale nel sistema tributario. Guardando alle statistiche sulla distribuzione del reddito medio lordo da lavoro, la fascia d'età con redditi più elevati risulta essere quella che va dai 35 ai 64 anni, mentre giovani e pensionati rappresentano categorie più svantaggiate.

Aliquote più basse e credito di imposta

Appianare la sperequazione intergenerazionale è dunque il leitmotiv della nostra proposta: abbassando le aliquote e rimodulando le fasce di reddito degli scaglioni - mantenendo la no tax area - per coloro sotto ai 35 anni e sopra ai 65. Aliquote più basse comporterebbero inoltre l'eliminazione della miriade di deduzioni e detrazioni ad oggi rivolte a queste fasce (Es: detrazioni per canoni di locazione per i giovani, oppure quelle rivolte ai più anziani). Continuando a lavorare sull'obiettivo di tutelare le fasce deboli, ci siamo concentrati sulla situazione dei lavoratori autonomi, categoria ritenuta “a rischio” sia perché esposta a difficoltà maggiori date dall'incertezza delle entrate sia perché caratterizzata da alti tassi di evasione. Centrale per la proposta è il dato sulla percentuale del lavoratori autonomi che dichiarano un reddito inferiore a 15000€: il 60%. Si propone quindi l'introduzione di un credito di imposta per lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 15mila euro in modo da incentivare chi ha redditi molto bassi a presentare la propria posizione per ricevere un aiuto economico e individuare più facilmente chi presenta posizioni fiscali ambigue.





Controlli preventivi e tracciabilità contro l’evasione

Per combattere poi l'evasione fiscale il progetto presentato prevede diversi meccanismi: un controllo preventivo centralizzato, ma in sinergia con le amministrazioni locali; un sistema che permetta maggior tracciabilità incentivando l'utilizzo delle dichiarazioni precompilate per le categorie che ne possono usufruire e l'aumento della digitalizzazione dei sistemi di fatturazione sia per il pubblico che per il privato. Il fine è quello di non inasprire le sanzioni ma dare priorità al rientro nelle casse statali dell'ammontare evaso.

Punti di forza della nostra proposta di policy sono la sostenibilità finanziaria e politica. Il progetto non prevede infatti un aumento della spesa pubblica: le coperture rinvenibili nel risparmio dovuto all'armonizzazione del sistema di detrazioni e deduzioni e nella conseguente semplificazione amministrativa, aggiunti alle entrate derivanti dalle misure anti-evasione, lo rendono in linea con le attuali politiche di bilancio.

La proposta si presenta inoltre verosimilmente poco divisiva in un potenziale dibattito parlamentare: l'attenzione alle fasce deboli e il convinto mancato aumento delle aliquote per i redditi più elevati interessano le posizioni di un elettorato eterogeneo e come tale, con attenzioni diverse, di tutte le forze politiche. Riteniamo questa proposta di policy basata sulla visione di una politica fiscale più vicina alle esigenze del cittadino, nell'ottica di un rapporto più produttivo e sempre meno conflittuale.

Questa proposta è stata realizzata da Ilaria Ercole, Lorenzo Navarini, Emma Paladino, Benedetta Mina, Sofia Gori, Saverio Spinella, Salvatore Salzano.

