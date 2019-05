Il filosofo Floridi: «Non lasciamo il voto in mano agli algoritmi»

Dopo una luna di miele durata anni, l’amore dell’opinione pubblica per i colossi del Web mostra qualche crepa. La «libertà di sapere» dei motori di ricerca si è trasformata nella prigionia degli algoritmi, i procedimenti che anticipano e indirizzano le informazioni desiderate. I social network vengono avvertiti come sfogatoi. La diffusione di notizie false, a scopo diffamatorio o propagandistico, ha raggiunto le dimensioni di un’emergenza mediatica. L’argomento si sta facendo anche più sensibile in vista delle elezioni italiane del 4 marzo, dove proprio i social stanno diventando protagonisti paralleli tra polemiche, fake news e «messaggi d’odio» amplificati da Facebook e Twitter. Il filosofo italiano Luciano Floridi osserva il fenomeno da Oxford, dove insegna Etica dell’informatica e guida il Digital ethics lab dell’ateneo.

Insomma: Web e social media possono influenzare come pensiamo e votiamo?

È ingenuo pensare che bastino i social media o Internet a influenzare le elezioni. Sono i vecchi media che rincorrono e ingigantiscono tutto quello che leggono online. Pensiamo al fenomeno dei migranti nel Regno Unito dell’allora primo ministro David Cameron: l’argomento non esisteva, se ne è iniziato a parlare online e da lì è diventato centrale per tutti.

Però c’è chi obietta che i social e Internet atrofizzano la curiosità.

Né sì né no. Direi piuttosto che sono polarizzanti. Per chi ha curiosità, web e social possono essere un canale di conoscenza enorme. Chi non ha curiosità finisce per restare sempre sulle stesse pagine, sugli stessi contenuti. Facciamo un esempio: quanti di noi italiani vanno a visualizzare tutti i giorni le news su Al Jazeera? In pochi, immagino, ed è un peccato perché si perde una fonte diversa di approfondimento. Ma in fondo è sempre stato così, ben prima del digitale: quando ci abboniamo a un giornale e leggiamo solo quello, non siamo forse in una bolla?

Ma gli algoritmi non “rinchiudono” un utente nelle sue ricerche?

Certo. Stiamo giocando con il fuoco. Il potere degli algoritmi è pericoloso, non sappiamo ancora bene le forze che stiamo muovendo. Ci sembra che gli effetti siano sempre astratti, digitali, finché non vediamo le conseguenze: negli Stati Uniti “grazie” alla ristrettezza di informazioni abbiamo avuto la presidenza Trump, nel Regno Unito la Brexit... Negli ultimi tempi, non a caso, è iniziato un ravvedimento operoso da parte dei grossi gruppi. Facebook sta cercando di scremare i suoi contenuti in maniera meno automatica, ma arriva tardi.

Web e social, per propria natura, favoriscono solo la retorica populista?

Sì, nella comunicazione online si privilegiano i messaggi semplici e brutali. Sul web e i social si fruiscono contenuti in maniera rapida, elementare. Ma anche qui: bisogna capire se la colpa è di chi se ne approfitta o di chi non riesce ad adattarsi. Il messaggio rapido e d’effetto è rimasto nelle mani della destra populista, come se fosse una sua esclusiva. Ma anche un liberale può parlare con chiarezza.

A proposito di propaganda, le fake news sono una montatura o un fenomeno reale?

Sono un fenomeno reale, ma viene da lontano. Il problema delle notizie false esiste da prima del Web, ora però le fake news “crescono” così bene perché c’è un incentivo pubblicitario sempre maggiore. L’unico modo di frenarle è staccare la spina dei guadagni economici. Il digitale è fatto apposta per autocontrollarsi, è assurdo che nell’era dell’intelligenza artificiale siamo ancora vittima delle cosiddette “bufale”. Bisogna intervenire.

E come?

La soluzione è solo politica. Nel senso di una consultazione, di una regia condivisa. Le aziende tecnologiche dovrebbe essere chiamate a un tavolo, e in questo servirebbe davvero un’Europa forte. La politica è in posizione di attesa, ma la tecnologia non si rincorre, si indirizza.

© Riproduzione riservata