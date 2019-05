Migranti, affitto agevolato per gli alloggi privati contro la «segregazione residenziale»

Il policy case da affrontare riguardava le politiche d'integrazione per i migranti economici in Italia. Siccome la composizione dei migranti economici è quanto mai variegata, abbiamo deciso di focalizzarci su quei gruppi che, vivendo in condizioni di disagio nelle zone periferiche della città, sono soggetti al fenomeno della segregazione residenziale. Questo crea un forte problema di integrazione e coabitazione: i contesti abitativi disagiati favoriscono la ghettizzazione, e gli alloggi popolari risultano spesso insufficienti rispetto alla domanda. È proprio da qui che si sviluppa la nostra soluzione: una politica di welfare che incentivi l'offerta di alloggi privati a canone di affitto agevolato, in modo da favorire una distribuzione più omogenea sul territorio dei soggetti interessati. La proposta non includerebbe solo i migranti economici, ma l'intera fascia della popolazione al di sotto di una certa soglia di ricchezza (calcolata tramite soglie Isee), così da non scatenare rivalità tra italiani e stranieri.





Incentivi ai locatori in possesso di case sfitte

Tramite fondi stanziati a livello nazionale, la policy creerebbe degli incentivi per i locatori in possesso di case sfitte (che ammontano a più di 7 milioni) o di alloggi normalmente già affittati: sarebbe pagata una percentuale progressiva del canone d'affitto (possibile tramite esenzione fiscale), con la garanzia di una durata minima del contratto e un'assicurazione per danni ed insolvenza del locatario. Dall'altro lato, il locatario beneficerebbe di un canone d'affitto agevolato, con l'ulteriore incentivo a rilocarsi in una zona meno disagiata della città di riferimento. La partecipazione sarebbe vincolata a certi requisiti. Oltre alla soglia Isee, vi sarebbe l'obbligo di partecipare ad attività di pubblica utilità (gestite a livello locale) con alto potenziale di integrazione (assistenza agli anziani, organizzazione di eventi pubblici, pulizia ambientale, eccetera), spesso non svolte per mancanza di fondi; in caso di individui impiegati in un lavoro regolare, le ore richieste in questo senso sarebbero sensibilmente minori e limitate ad orari non lavorativi.

Integrazione e benessere pubblico

In questo modo, si creerebbe integrazione attraverso due canali: quello relativo ai requisiti per la partecipazione e quello più sostanziale della distribuzione sul territorio. I costi emergerebbero dal pagamento di parte del canone d'affitto, dall'esenzione fiscale per i locatori e dall'assicurazione danni ed insolvenza per gli stessi; dall'altro lato, le ore di attività di pubblica utilità e l'incentivo a regolarizzarsi per alcuni soggetti (ricordiamo che la regolarizzazione diminuisce il numero di ore richieste) creerebbero dei rientri significativi, anche se non in grado di bilanciare i costi. Il punto di forza della proposta sta nel suo ampio raggio d'azione, che coinvolge sia migranti che cittadini italiani in possesso dei requisiti di reddito. Solo in questo modo è possibile ottenere un'integrazione sostanziale, che possa alleviare il problema dell'emergenza abitativa contribuendo al benessere pubblico.

Questa proposta è stata realizzata da Jacopo Ballabio, Davide Bordoli, Elisabetta Campagna, Enrico Cavallotti, Federica De Blasio, Pietro Franchi.

