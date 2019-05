Riconoscere i talenti per dare (più) lavoro ai migranti

Tra i molteplici aspetti dell'integrazione, in primo luogo sociale ed economica, abbiamo scelto di focalizzarci sull'integrazione economica e sull'inserimento nel mondo del lavoro. Gli stranieri che arrivano in Italia hanno generamene un livello di istruzione comparabile a quello degli italiani, ma nonostante ciò sono spesso overqualificati rispetto ai lavori che svolgono: solo il 6,7% degli immigrati ha un impiego altamente qualificato, contro il 37,4% degli italiani. Allo stesso tempo i loro salari sono nettamente inferiori a quelli italiani (del 27,2%); il reddito medio di una famiglia di immigrati è 17998 euro, contro 31343 per una famiglia italiana. Secondo alcuni dati raccolti nel 2015, i migranti che hanno avuto difficoltà a trovare lavoro in Italia hanno indicato come cause principali, nell'ordine: la difficoltà della lingua, il mancato riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute all'estero, ragioni di ordine sociale, religioso, etc. Abbiamo deciso di approfondire i primi due aspetti.



Accordi per il riconoscimento dei titoli di studio

Il nostro obbiettivo è permettere a tutti di ottenere un impiego corrispondente alle proprie capacità e diminuire il divario tra italiani e immigrati allo scopo di favorire l'integrazione sociale. Vogliamo prima di tutto collegare da un lato le attuali strutture che si occupano dell'insegnamento della lingua, pubbliche e del terzo settore, dall'altro i centri per l'impiego pubblici e le aziende, allo scopo di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. In secondo luogo, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali l'iter burocratico attuale è piuttosto lungo e complesso. Bisogna quindi puntare su accordi con altri paesi per il riconoscimento dei rispettivi titoli di studio e semplificare così l'iter burocratico che porta al riconoscimento delle qualifiche.



Parallelamente si possono avviare provvedimenti alternativi per la verifica di competenze nei casi in cui per vari motivi (ad esempio situazione nazionale critica del paese di provenienza) non sia possibile procedere al riconoscimento dei documenti: questo si articolerebbe con accordi con le università e con istituti tecnici e professionali e con la messa a punto di un esame nazionale per il riconoscimento delle competenze che in caso di esito positivi porterà alla certificazione della qualifica ottenuta. Tale misura dovrà essere accompagnata dal controllo da parte di questi organi per la serietà e professionalità di tali esami.

Costi bilanciati dagli introiti fiscali

Immaginiamo che i costi di questi provvedimenti possano essere bilanciati sul lungo termine da un maggiore introito fiscale derivante dalla tassazione diretta sul reddito incrementato. Inoltre, dati i costi molto alti che il paese sostiene per ottenere personale qualificato, il fatto che persone già in possesso delle competenze possano vederle riconosciute con un processo rapido potrà senza dubbio costituire un vantaggio. Contiamo comunque che tutto questo possa essere fatto tramite finanziamenti e riallocamenti delle risorse da parte di fondi europei, come il fondo sociale europeo, e fondi nazionali, come il fondo per le politiche sociali e quello per le politiche migratorie.

Questa proposta è stata realizzata da Yara Al Zaitr, Sana Aziz, Stella Brioschi, Federico Dutto, Enrico Ellero, Alessandro Zullo.

