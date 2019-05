Una flat tax progressiva per semplificare l’Irpef

La nostra proposta si pone come obiettivo una semplificazione dell'attuale sistema Irpef, con l'intento, però, di mantenere la progressività dell'imposta e di stimolare i consumi e, così, l'economia. Per incentivare i consumi, prendendo spunto dalla proposta dell'Istituto Leoni, pensiamo di inserire una fascia di imposta negativa per gli individui con reddito pari a zero fino alla fascia di reddito di 3mila euro. Abbiamo scelto questa soglia indicativa facendo riferimento all'attuale tetto per l'ottenimento del reddito minimo di inclusione.



Una negative tax si porrebbe più come forma di sussidio e, ci rendiamo conto, meno come forma di incentivo per gli individui a entrare nel mercato del lavoro: cosa che invece si otterrebbe più efficacemente con una credit tax. L'obiettivo, tuttavia, è quello di dare una spinta ai consumi, insistendo su quelle fasce di reddito inferiori che hanno una propensione marginale al consumo più alta e che, pertanto, sarebbero subito portate a far girare nell'economia il denaro ricevuto, innescando un ciclo positivo.

Il target: studenti-lavoratori under 26, neogenitori e disoccupati

In particolare, ci proponiamo di destinare questo tipo di sussidio a favore degli studenti-lavoratori al di sotto dei 26 anni, ai neo-genitori lavoratori e ai disoccupati (in questo caso immaginando un periodo massimo di 24 mesi con un reddito progressivo a scalare). Si potrebbe considerare di ridisegnare l'attuale proposta di reddito minimo di inclusione, considerando questi parametri e condensando l'attuale proposta con il nostro modello di negative income tax. In questo modo, ridisegnando e ridestinando le risorse già impiegate per la spesa sociale, si otterrebbe buona parte della copertura per tale spesa. Il resto deriverebbe da una adeguata riorganizzazione delle tax expenditures.

La seconda fascia su cui intendiamo insistere è quella degli individui con un reddito compreso tra 3mila e 12mila euro annui: considerando come riferimento della soglia superiore l'attuale proposta politica di Forza Italia, superando quindi l'attuale soglia degli 8mila euro annui, considerata soglia di povertà. In questo modo sarebbe possibile ridurre la pressione fiscale, dare una spinta all'economia e, dall'altra parte, cercare di spingere verso l'emersione del nero, incentivando i lavoratori autonomi a dichiarare in modo più trasparente il proprio reddito.



Una flat tax a metà per i redditi sopra i 12mila euro annui

Infine, per i redditi superiori ai 12mila euro annui, partendo dalla proposta dell'istituto Bruno Leoni di una flat tax con aliquota al 25%, abbiamo pensato di introdurre in realtà due scaglioni, con due diverse aliquote, in questo modo garantendo una maggiore progressività dell'imposta. L'idea sarebbe, dunque, di introdurre un'aliquota al 25%, mantenendo la proposta dell'Istituto Leoni, per i redditi tra i 12mila e i 20mila euro, poiché quest'ultimo è il reddito medio. Per i redditi superiori ai 20mila euro, invece, mantenere, aumentandone però l'estensione, l'aliquota al 43%, che è l'attuale aliquota per le fasce di reddito oltre i 75mila euro. Siamo consapevoli che una riorganizzazione di questo tipo comporterebbe una riduzione di gettito fiscale per l'Erario, ma riteniamo che ci sarebbero significativi guadagni in termini di semplificazione, efficienza dell'imposta e facilità di riscossione, oltre che di dichiarazione dei redditi (e conseguente contrasto all'evasione). Inoltre, riteniamo che accompagnando tale riforma con un'adeguata riorganizzazione delle tax expenditures, per una cifra stimata di circa 37 miliardi (dati Inps), si potrebbe garantire la copertura necessaria.

Questa proposta è stata realizzata da Anas Hanafi, Julio Montanez, Bilal Daoou, Dylan Odini e Maria Sbarbati.

