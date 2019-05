Venture capital e formazione per lanciare le Pmi nell’industria 4.0

Le aziende italiane non sono state in grado, negli ultimi decenni, di competere efficacemente con le concorrenti europee: bassa produttività e insufficienti investimenti paralizzano le imprese e ci impediscono di partecipare appieno alla sfida del cambiamento tecnologico. Ci siamo concentrati sulla difficoltà delle PMI e delle startup di trovare risorse per l'innovazione. Proponiamo due interventi per affiancare il piano “Industria 4.0” e fornire nuove energie alle imprese, in particolare a quelle medio-piccole: sviluppare il venture capital, ancora insufficiente nel nostro Paese, in modo da fornire capitale finanziario da investire nell'innovazione tecnologica, e nuove opportunità di life long learning per i lavoratori, in modo da potenziare il capitale umano a disposizione delle imprese.



I venture capital come alternativa al credito bancario

Il venture capital rappresenta un'alternativa vantaggiosa rispetto al credito bancario, in quanto permette a PMI innovative e startup di accedere più facilmente agli investimenti necessari per crescere, non indebitandosi con le banche ma ricorrendo alla private equity. La nostra prima proposta è di permettere agli investitori istituzionali, come i fondi pensione, di investire una piccola percentuale in scelte ad alto rischio, introducendo in Italia una misura omologa all'ERISA rule statunitense. Andrebbero poi riviste le modalità di compliance previste per la creazione dei fondi di venture capital. Poi, intenderemmo incentivare tali fondi ad investire nelle PMI innovative e nelle startup, detassando i dividendi prodotti da questi investimenti. Vorremmo anche modificare la disciplina dei PIR, permettendo ai risparmiatori di investire anche nelle startup e senza ricorrere a intermediari, stimolando ulteriormente questo strumento di successo.







Credito di imposta al 40% dell’incremento in spesa R&D

Le Pmi e le startup potrebbero così più facilmente accedere al capitale finanziario necessario per crescere in dimensione e investire in innovazione tecnologica: per innovazione, non intendiamo solamente l'ammodernamento dei mezzi produttivi, ma anche l'adozione di un'organizzazione più efficiente dell'impresa e la formazione dei lavoratori. Proponiamo di riconoscere alle imprese un credito di imposta pari al 40% dell'incremento annuo della spesa in ricerca e sviluppo, in modo da favorire la continuità dell'innovazione. Anche la spesa in formazione a tutto tondo dei dipendenti sarebbe in questo modo detassata (ampliando il raggio di “Formazione 4.0”, che attualmente incentiva solo la formazione digitale), con la previsione di un'opportunità in più: “Erasmus Work”, un programma di circolazione dei lavoratori nelle imprese europee per favorire lo scambio delle competenze.

Alcune di queste proposte sono a costo zero, la spesa complessiva si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di euro, facilmente reperibili: le spese nei programmi di formazione potrebbero essere sostenute dai fondi europei e da quelli interprofessionali, mentre la diminuzione della tassazione potrebbe essere compensata re-indirizzando le risorse a favore dell'innovazione impiegate attualmente attraverso Invitalia.

Questa proposta è stata realizzata da Roberta Maglio, Pierfrancesco Mattiolo, Saverio Pertosa, Damiano Sanna, Alessandro Strozzi, Philipp Woelk.

