Elezioni 2018, la mappa dei candidati collegio per collegio

Mancano pochi giorni ormai all’appuntamento con il voto per le elezioni politiche del 4 marzo che dovranno dare il via alla XVIII legislatura della Repubblica italiana (qui il nostro speciale). Nel nuovo sistema elettorale - misto tra proporzionale e maggioritario - un terzo di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, il più votato è eletto) e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Per approfondire gli aspetti principali del sistema elettorale, guarda il video. Ma chi sono i candidati che potremo scegliere per comporre il nuovo Parlamento? Ecco di seguito due mappe che ci aiuteranno a visualizzare quali sono i candidati che potremmo votare nel nostro collegio elettorale.

I CANDIDATI ALLA CAMERA

I principali candidati per collegio uninominale

I CANDIDATI AL SENATO

I principali candidati per collegio uninominale

A differenza dei colleghi in lista nell'uninominale, i candidati nel proporzionale (o plurinominale) possono arrivare in Parlamento anche se il loro partito non vince nel collegio: più voti prende la lista più un candidato in lista ha possibilità di essere eletto. Ci sono quattro candidati per ciascuna lista sia nei 33 collegi del Senato che nei 63 della Camera dei Deputati.

Eccoli:

I PRINCIPALI CANDIDATI DEL PROPORZIONALE ALLA CAMERA

I PRINCIPALI CANDIDATI DEL PROPORZIONALE AL SENATO

