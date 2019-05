A Brescia e provincia oltre quattro stranieri su dieci sono musulmani

Oltre quattro stranieri su dieci che risiedono tra Comune e Provincia di Brescia professano la fede musulmana. È quanto emerge da due indagini. La prima firmata dall’unità statistica del Comune; la seconda - a livello provinciale - del Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni dell’università Cattolica, sede di Brescia. Nel primo caso viene fuori che il 43,7% degli stranieri residenti in città professa la religione musulmana, una quota pari al 6,8% della cittadinanza. Dalla seconda rilevazione emerge invece che la quota di musulmani della provincia di Brescia è di 10 punti percentuali superiore alla media lombarda (che si attesta al 38%). Entrambi i focus sono aggiornati al 2016, compreso.

Fenaroli (comune di Brescia): coinvolgimento tramite i consigli di quartiere

In città la parola d’ordine è “integrazione” e coinvolgimento di queste persone nel processo decisionale della collettività, come spiega Marco Fenaroli, assessore alle politiche per la casa del comune di Brescia: «A partire dalla fine del 2014 - racconta - abbiamo predisposto 33 consigli di quartiere, eletti dai cittadini sulla base di una lista unica. Tutti i residenti avevano diritto di voto, attivo e passivo. Su 500 candidati, 40 erano stranieri: alla fine in dodici sono stati eletti».

Colombo (Cirmib): stabile la percentuale di musulmani sul totale degli stranieri

Dal punto di vista della fede professata dagli stranieri Comune e Provincia sono le due facce di una stessa stessa medaglia. «Gli stranieri presenti in provincia di Brescia sono prevalentemente di religione musulmana (48,8% degli stranieri presenti) - spiega Maddalena Colombo, direttrice del Cirmib (Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni dell’università Cattolica, sede di Brescia), riportando i risultati di un’indagine (survey Orim) effettuata su un campione di 300 cittadini stranieri ultraquattordicenni -. La percentuale di musulmani sul totale degli stranieri è stabile a partire dal 2008, pur in presenza di variazioni significative delle nazionalità ed è lievemente cresciuta nel 2016 rispetto al 2015. Nel tempo, infatti, si è molto ridotta la componente africana della popolazione, ma è cresciuta quella asiatica».

STRANIERI ULTRAQUATTORDICENNI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA CLASSIFICATI SECONDO L'APPARTENENZA RELIGIOSA

Valori percentuali. Anni 2003 -2016 (Fonte: dati survey Orim 2017)

Brescia terza provincia lombarda per quota percentuale di musulmani

«Brescia - continua Colombo - è la terza provincia lombarda per quota percentuale di musulmani, ma probabilmente la prima per consistenza della popolazione, in quanto le popolazioni straniere di Sondrio (in cui il 69,2% è musulmano) e Lecco (con il 57,3% di musulmani) sono molto minori di quelle di Brescia. In generale, la quota di musulmani della provincia di Brescia è di 10 punti percentuali superiore alla media lombarda (38%), per effetto della numerosità delle collettività di Marocco, Pakistan e Ghana . È stabile anche il numero degli stranieri che professano la religione cristiana (41,2% nel 2016), ma diminuisce la percentuale di coloro che professano la religione cattolica (14,3% di tutti gli stranieri, - 9,3% rispetto al 2015) in favore dei cristiani non cattolici (26,9% di tutti gli stranieri, +9% rispetto al 2015). Il 10% degli stranieri presenti in provincia di Brescia professa altre religioni, di cui 3,5% il sikhismo e 4,5% l'induismo. Rispetto alla media regionale, si tratta per entrambe le religioni di comunità molto significative, in quanto in regione Lombardia i sikh sono l’1,7% di tutti gli stranieri presenti, mentre gli induisti sono l’1,9%» .

La fotografia del Comune: nel 2017 oltre 37mila persone straniere

In generale Brescia è una città con una forte presenza di persone provenienti da altri paesi. Uno studio predisposto dall’unità statistica del Comune, chiuso a dicembre 2017, mette in evidenza che in città il rapporto percentuale tra stranieri e popolazione totale nel 1990 era dell’1%, si trattava di poco meno di 2.000 persone. Il 2017 presenta un rapporto percentuale tra stranieri e popolazione totale del 18,7%, in valori assoluti sono 37.155 persone. La popolazione totale rispetto all’anno precedente resta più o meno uguale (+0,5%), come quella italiana (99% della popolazione totale nel 1990, 81,3% nel 2017).L’obiettivo dell’amministrazione comunale è predisporre delle occasioni di integrazione e di partecipazione diretta di queste persone alle scelte della collettività. «A partire dalla fine del 2014 - racconta Marco Fenaroli, assessore alle politiche per la casa del comune di Brescia - abbiamo predisposto 33 consigli di quartiere, eletti dai cittadini sulla base di una lista unica. Tutti i residenti avevano diritto di voto, attivo epassivo. Su 500 candidati, 40 erano stranieri: alla fine in dodici sono stati eletti».

STRANIERI E RESIDENTI

Rapporto percentuale tra popolazione straniera e popolazione totale residente nel Comune di Brescia dal 1990 al 2017

Rumeni, pakistani e ucraini in prima fila

L’indagine fornisce ulteriori spunti: gli stranieri più numerosi per cittadinanza nel 1991 erano gli egiziani, i marocchini, i cinesi; 10 anni dopo nel 2001 erano i pakistani, i ghanesi, gli egiziani; nel 2017 i rumeni, i pakistani, gli ucraini. Nel Comune di Brescia sono residenti stranieri di 136 cittadinanze: le prime dieci coprono il 70,8%. Tra i maschi stranieri più numerosi sono i pakistani (2068), seguiti da rumeni (1849), egiziani (1375), indiani (1274) e cinesi (1204).

Più acquisizioni di cittadinanza italiana per 1000 stranieri residenti

Se si considera il tasso di acquisizione di cittadinanza italiana per mille stranieri residenti, si può notare una crescita importante, considerando gli ultimi cinque anni, che ha registrato per il Comune di Brescia valori che sono passati dal 14,9 al 52,2 del 2016, scesi poi nel 2017 al 40. Per la provincia dal 19,8 al 57,3 del 2016, per la Lombardia dal 15,1 al 47,3 del 2016, per l’Italia dal 16,1 al 40,1 del 2016.

© Riproduzione riservata