Poste, cedola +5% all’anno: in vista prepensionamenti e 10mila assunzioni

Poste Italiane lancia il piano strategico a cinque anni della stagione di Matteo Del Fante puntando sulla crescita. A partire dalla cedola, che è prevista in aumento del 5 per cento all'anno rispetto alla cedola 2017 (0,42 euro) fino al 2020. Poi, per gli ultimi due anni di piano, viene garantita una distribuzione minima dell'utile pari al 60% (contro l'80 per cento attuale). Il piano è stato accolto con favore dagli analisti: il titolo in mattina è stato sospeso per eccesso di rialzo; le quotazioni sono salite oltre 7 euro, soglia record per il titolo della società dei recapiti.



La spinta da pagamenti digitali e polizze Danni

Il piano, denominato “Deliver 2022”, è presentato oggi alla comunità finanziaria: tra i settori cardine sui quali il nuovo ad Del Fante intende puntare ci sono i pagamenti digitali, comparto che sarà rafforzato con il trasferimento delle attività oggi presenti nel Bancoposta in Poste Mobile, per sfruttare le convergenza con la telefonia mobile e l'utilizzo delle App. La crescita dei ricavi in questo segmento è prevista a 0,8 miliardi a fine piano, contro 0,6 di fine 2017.

Diecimila nuove assunzioni

Il business plan conferma anche l’espansone dell’attività nel settore assicurativo dal ramo Vita al ramo Danni, dal quali si pensa di ottenere fino a 2 milioni di contratti nuovi l'anno (contro 400 mila del 2017). Si punta anche all’offerta di fondi previdenziali e benefici aziendali, oltre all'introduzione di prodotti assicurativi specifici per le Pmi. I ricavi sono attesti a quota 1,9 miliardi a fine periodo. È prevista inoltre l’assunzione di 10 mila nuove figure professionali, di cui 5 mila in ambito finanziario e assicurativo, nel quadro di un piano complessivo di riduzione del personale da 138mila a 123mila unità entro il 2022 che «avverrà solo su base volontaria incentivata o su base naturale di pensionamento».



I numeri al 2022

Il piano prevede la crescita dei ricavi a un ritmo dell’1 per cento all'anno, per arrivare a 11,2 miliardi nel 2022 contro i circa 33 miliardi del 2017. La differenza è dovuta al fatto che la nuova gestione ha deciso di togliere dal conto economico la raccolta assicurativa e le relative riserve, sgonfiando sia i ricavi che i costi. Il risultato operativo è previsto in aumento del 10 per cento entro 5 anni, a 1,8 miliardi, grazie anche a efficienze operative. L’utile netto è previsto salire a 1,2 miliardi nel 2022, contro 700 milioni di fine 2017. La raccolta salirà da 506 a 581 miliardi, mentre sono previsti 2,8 miliardi di investimenti, a sostegno della digitalizzazione, dell'automazione e della riorganizzazione del modello di servizio.

L'ad Del Fante: «Valorizzeremo nostra rete»

«Questo piano si basa su ipotesi prudenti con un rischio di esecuzione limitato. I ricavi aumenteranno in maniera costante per tutta la durata del piano, ma il vero impatto si vedrà sul risultato operativo e sull'utile netto. I dividendi aumenteranno durante il periodo di operatività del piano, in linea con l'aumento della redditività del gruppo- ha commentato Del Fante -. Deliver 2022 ci consentirà di valorizzare appieno le caratteristiche uniche della nostra rete, e di confermare la nostra posizione di società di distribuzione più sicura ed affidabile d'Italia.Ci stiamo trasformando per rispondere al meglio ai bisogni e ai comportamenti sempre nuovi dei nostri 34 milioni di clienti. Il segmento corrispondenza e pacchi è il fulcro della nostra attività, e a questo proposito stiamo già vedendo i risultati positivi delle azioni intraprese, in particolare dell'introduzione di un modello operativo di recapito innovativo, il Joint Delivery Model, concordato di recente con i sindacati. Inoltre, siamo leader in Italia per le piattaforme digitali dei servizi finanziari ed assicurativi, che sono una fonte di ulteriori opportunità di marketing e di potenziamento dei ricavi».



Ieri Del Fante ha annunciato che l'azienda non chiuderà «più gli uffici postali periferici, nei Comuni con meno di 5 mila abitanti. Erano state programmate diverse centinaia di chiusure, ma la motivazione di revocarle è legata al fatto

che crediamo che l'allargamento progressivo della gamma di prodotti non solo finanziari deve rendere anche quelle filiali sostenibili economicamente, in un momento in cui sia il settore bancario, sia quello assicurativo, stano lasciando le realtà locali». Il manager ha poi spiegato che Poste prevede un forte aumento dell'e-commerce nel paese. «In Italia sta per arrivare un aumento significativo di consegne di e-commerce e questa per noi è una grande opportunità. Lavoriamo a stretto contato con Amazon per accompagnare la loro e la nostra crescita” ha detto. E ancora: per Poste fare le consegne dei pacchi di domenica diventerà un'esigenza operativa, perché molti degli ordini on line vengono fatti tra venerdì sera e sabato.

