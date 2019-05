Raggi: dal 2024 vietato l'uso di auto diesel al centro di Roma

Stop ai veicoli privati a diesel nel centro storico di Roma a partire dal 2024. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca Virginia Raggi che ha parlato della misura ieri durante la riunione del C40 a Città del Messico. «Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che, a partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di veicoli privati alimentati a diesel», scrive Raggi.

«Dobbiamo avere il coraggio di misure forti»

«Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese - scrive ancora su Facebook la sindaca - Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l'Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali, Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico. Se vogliamo intervenire seriamente dobbiamo avere il coraggio di adottare misure forti. Bisogna agire sulle cause e non soltanto sugli effetti», conclude il post.

Greenpeace: lo stop è risposta a nostra campagna

il sindaco di Roma Virginia Raggi annuncia che dal 2024 il centro della Capitale sarà off limits per i veicoli diesel privati. «Quello della Raggi è un annuncio che risponde positivamente alla campagna che Greenpeace sta portando avanti da mesi, rivolta proprio al governo capitolino, oltre che a Milano, Torino e Palermo», ha dichiarato Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia, sottolineando che il post della sindaca arriva «nel giorno in cui la Corte Federale tedesca conferma che le città della Germania possono decidere in piena autonomia di vietare la circolazione dei veicoli diesel sui loro territori». «Speriamo c che misure analoghe vengano presto adottate da tutte le altre città italiane»,ha aggiunto Boraschi, sottolineando che «sono già molte le città europee che si stanno mobilitando per fermare presto i veicoli più inquinanti, un elenco oramai lungo che include Atene, Madrid, Parigi, Copenaghen, Stoccarda, Oslo e altre ancora».

© Riproduzione riservata