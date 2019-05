Alfa, Fiat e Jeep: le novità in vetrina al Salone di Ginevra

Sono state ufficializzate le novità dei brand del Gruppo Fca all'ormai imminente rassegna svizzera. Doppio debutto europeo, innanzitutto, per Jeep che espone a Ginevra sia la nuova Wrangler che la ristilizzata Compass. I riflettori saranno puntati sull'icona Wrangler che si presenta per la prima volta in Europa. Si tratta della quarta generazione che pur mantenendo le leggendarie caratteristiche 4x4, proponendo un design più moderno che, però, fedele all'originale e che si combina a sistemi avanzati di propulsione, a maggiori opzioni per la guida open-air e a contenuti tecnologici per la sicurezza e la connettività.

La seconda novità per Jeep a Ginevra è l'edizione speciale Night Eagle della Compass che si caratterizza per dettagli e finiture esterne in nero lucido che caratterizzano un look ancora più aggressivo e sportivo ad uno stile già così distintivo del Syc compatto Jeep. E veniamo all'Alfa Romeo e alla serie speciale Nürburgring Edition, a tiratura limitata, per lo Stelvio Quadrifoglio “NRING”: 108 unità, a ricordare la storia di Alfa Romeo. Questa serie speciale Nürburgring Edition, contraddistinta dal badge “NRING”, celebra infatti il suv che è stato capace di percorrere il mitico circuito in 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi, il tempo più basso di sempre nella sua categoria. E ancora l'Alfa Romeo propone la Giulia Veloce Ti, equipaggiata con il propulsore turbo a benzina da 280 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4: rappresenta l'eccellenza tecnica e motoristica della nuova gamma Giulia.

La storica sigla, letteralmente acronimo di “Turismo internazionale” è da sempre sinonimo di versioni più ricche, più tecnologiche, più grintose. Infine il marchio Fiat mostra la sua gamma sempre più ricca e completa, declinata nelle famiglie S-Design e Mirror, che offrono soluzioni alle più evolute esigenze in termini di stile, carattere e connettività. Infine Fiat che fa debuttare al Salone di Ginevra la 124 Spider S-Design, che si affianca alla Tipo 5 porte e alla 500X S-Design: modelli dalle caratteristiche diverse, ma tutti dedicati a quanti puntano su modelli molto caratterizzati. S-Design è, invece, la risposta che Fiat propone ad acquirenti in cerca di modelli stilosi in un contesto decisamente anche più sportivo. In questo allestimento convivono proprio sia la sportività oltre che lo stile fascinoso. Per la prima volta, infine, una serie speciale è trasversale e si “sposa” con entrambi i mondi del brand Fiat: quello funzionale e quello emozionale.

© Riproduzione riservata