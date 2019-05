Audi A6, debutta la quinta generazione. Ecco come è fatta

Dopo l'ammiraglia A8 e la sportive A7, anche la A6 si evolve completamente non solo nello stile, ma introducendo importanti novità nell'abitacolo, con particolare riferimento alla connettività, la sicurezza e il powertrain con l'intervento dell'elettrificazione.

La quinta generazione della berlina di fascia alta del brand dei “quattro anelli”, è cresciuta di 7 mm in lunghezza fino a 4,94 metri e di 12 mm in larghezza fino a 1,88 metri oltre a propone soluzioni stilistiche inedite.

Come i gruppi ottici con i posteriore uniti da un profilo cromato e del nuovo andamento del montante posteriore, con dettagli più sportivi e linee ancora più tese.

L'efficienza aerodinamica ha raggiunto livelli record visto che la nuova A6 è accreditata di un Cx fino a 0,24. Gli interni, invece, sono in pratica identici a quelli della nuova A7.

L'ergonomia ripensata introduce l'MMI Touch Response con un display per la strumentazione da 12,3”, l'head-up display, lo schermo dell'infotainment da 10,1” e un terzo display capacitivo da 8,6” nella parte bassa della console, per gestire le funzioni con modalità simili a quelle degli smartphone.

E' possibile registrare oltre 400 parametri preferiti in sette diversi profili, garantendo così un ambiente ideale per tutti. Oltre alle funzioni touch, il sistema include i comandi vocali e il feedback acustico e aptico. Alla base dell'offerta della A6 troviamo il sistema MMI Navigation, mentre la versione Plus introduce funzionalità come l'autoapprendimento dei percorsi abituali e l'utilizzo delle mappe online Here.



Oltre all'impianto audio Bang & Olufsen tra gli optional ci sono i pacchetti dedicati alla connettività, con il collegamento LTE e i servizi Car-to-X. Con l'Audi Connect Key, infine, sarà possibile sostituire la chiave tradizionale con uno smartphone Android, offrendo a 5 utenti la possibilità di accedere a bordo.

Il numero e il livello dei sistemi di assistenza alla guida è cresciuto rispetto alla A6 di oggi: a bordo sono presenti, in base agli allestimenti, fino a cinque radar, cinque telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e uno scanner laser. In questo modo è ora possibile contare su dispositivi come il Parking Pilot e il Garage Pilot per guidare il veicolo in remoto con l'App myAudit.

La gamma della nuova Audi A6 propone solo motorizzazioni elettrificate a 4 e 6 cilindri. Sulle V6 il sistema ibrido lavora a 48 Volt, mentre sui 4 cilindri è utilizzato un impianto a 12 Volt.

Nel dettaglio la gamma di lancio prevede il benzina V6 di 3.000 cc TFSI da 340 cc e il turbodiesel di 2.000 cc TDI da 204 cv oppure il V6 di 3.000 cc da 231 o 286 cv.

Il cambio è di serie l'automatico a 8 marce Tiptronic per i V6 diesel, mentre sulle altre motorizzazioni è previsto l'automatico a doppia frizione S tronic e 7 marce. La trazione integrale Quattro è di serie per tutte le V6, sia pure con un diverso schema: i V6 diesel offrono il differenziale centrale autobloccante, le altre, invece, la tecnologia Ultra che attiva la trazione posteriore solo in caso di slittamento.

Per quanto riguarda l'assetto, la nuova A6 porta al debutto la sterzata dell'asse posteriore. Sono inoltre previsti nuovi cerchi in lega di alluminio (fino a 21”), pinze freno in alluminio anteriori e ben quattro varianti per le sospensioni. Audi ha, poi, confermato che anche per la nuova A6 saranno previsti gli allestimenti Base, Sport, Design, Design selextion ed S Line, con più personalizzazioni e tante combinazioni cromatiche.

Le vendite della nuova A6 berlina si apriranno a giugno. La “familiare” A6 Avant dovrebbe, invece, debuttare in un altro momento.

© Riproduzione riservata