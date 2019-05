Pd, Forza Italia e gli altri: tutti i programmi per le Politiche

Salario minimo garantito, sconto contributivo strutturale del 50% per i giovani assunti, 80 euro anche alle partite Iva come promette il Pd, oppure reddito di cittadinanza e investimenti in nuove tecnologie come annuncia il Movimento 5 Stelle? E poi: introduzione della flat tax - la tassa piatta intorno al 23% - accompagnata dalla riforma dei bonus fiscali e dall’abolizione dei limiti all’uso del contante come chiede Forza Italia, oppure rimodulazione degli scaglioni di reddito per favorire i più poveri come ha in mente di fare Liberi e Uguali?

Dal lavoro al fisco, dall’istruzione all’ambiente, dalla sicurezza alla giustizia, dall’Europa all’ambiente, ecco i programmi completi di Pd, Centrodestra, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali.



Ma in questa tornata elettorale un ruolo importante potrebbero giocarlo anche i partiti minori, in particolare se supereranno la soglia di sbarramento del 3 per cento. Parliamo di partiti come +Europa, guidato dall'ex Radicale Emma Bonino, che corre in tandem con il Pd, e Civica Popolare, la gamba centrista dello schieramento dem fondato dalla ministra della Salute Betrice Lorenzin. In corsa, alla sinistra del Pd, anche la lista “Potere al Popolo”, espressione di Rifondazione Comunista con il sostegno di un centro sociale di Napoli e diversi leader del sindacalismo di base. Anche per loro pubblichiamo i programmi completi.



