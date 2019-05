Nuova perturbazione in arrivo, scuole chiuse e treni cancellati

Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia: dopo il gelo siberiano, nelle prossime ore bisognerà fare i conti con il maltempo proveniente da ovest. La

Protezione Civile annuncia nevicate «diffuse fino a quote di pianura» su buona parte del Centro Nord, con «apporti al suolo da moderati ad abbondanti e successive gelate». La nuova ondata di maltempo porterà temperature più miti e umide: le prime regioni colpite saranno Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, con nevicate però deboli. E successivamente su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Problemi alle linee elettriche

Il problema principale, soprattutto sul Nord Ovest, è il rischio di neve ghiacciata che potrebbe creare seri problemi alle linee aeree dell’elettricità e alle infrastrutture. Per questo tutti i soggetti interessati, a partire da Enel e Terna, sono stati sensibilizzati ad attivare misure preventive per limitare disagi e disservizi.

Scuole chiuse

A causa del freddo resteranno chiuse moltissime scuole: decine di comuni, dalla Liguria alla Campania passando per quasi tutti quelli della Toscana, per alcuni comuni dell’Emilia Romagna, fino alla Basilicata hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici.

Treni

Sarà un’altra giornata difficile per chi viaggia: per evitare il ripetersi della debacle ferroviaria dei giorni scorsi sono state prese dai gestori delle reti una serie di misure. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana circolerà un treno regionale su due. La riduzione del 50% dell’offerta, sottolinea Rfi che ha attivato lo stato di “emergenza grave” dei piani neve e gelo, «si rende necessaria alla luce delle previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario». In altre quattro (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio), invece, la riduzione sarà del 30%, mentre sarà garantito l’80% dei treni ad alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli. L’azienda ipotizza un ritorno alla normalità della circolazione ferroviaria a partire da venerdì 2 marzo. Anche Ntv ha annunciato che «su richiesta del gestore dell’Infrastruttura Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, i seguenti treni, previsti in circolazione per la giornata di giovedì 1 marzo 2018, saranno cancellati: 9955; 9935; 9928; 9904; 9969; 9967; 9973; 9988; 9962; 9976; 8907; 8902».

Strade

Anche il sistema stradale e autostradale si è mosso anticipatamente. Anas ha già allertato tutte le sue sale operative affinché monitorino costantemente la rete stradale e Viabilità Italia, il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia Stradale cui spetta la gestione della viabilità in situazioni di crisi ha invitato gli automobilisti a non partire. È stato anche disposto lo stop alla circolazione dei Tir a partire dalle 22 su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Campania e resta interdetto il transito al valico di Ventimiglia per i mezzi pesanti diretti in Francia.

© Riproduzione riservata