Roma-Milano in treno: viaggio fra stop and go per i disagi del dopo-neve

Roma-Milano no stop è l'annuncio sul sito di Italo al momento dell'acquisto del biglietto. In partenza nonostante la giornata nera dei trasporti di ieri nella quale un treno da Reggio Calabria e Torino ha impiegato 29 ore per arrivare e i treni dell'alta velocità hanno viaggiato a passo di lumaca. Parto dopo il rinvio di un giorno del viaggio. L'invito è di raggiungere per tempo la stazione. Mentre albeggia percorro le strade della Capitale che sono libere dalla neve. Solo i marciapiedi sono pieni di ghiaccio. La gente per strada è vestita come se andasse a sciare. Temperatura meno 5 gradi. Arrivo previsto a Milano centrale alle 10,09.



Termini alle 6,20 di mattina è già in fermento. I passeggeri in partenza sono incollati davanti ai tabelloni luminosi per capire se il treno è in partenza o è cancellato. Cancellati un Italo per Milano delle 6,45 e un Frecciarossa delle 7,30. In ritardo di 55 minuti la partenza per Foligno delle 6,53.





I disagi per i pendolari laziali sono stati fortissimi, con il 70% delle corse cancellate. Oggi è stato annunciato che ne viaggeranno di più. Per ora risultano cancellati i treni in partenza per Frascati delle 6,35, per Latina delle 7,06, per Avezzano delle 7,45.



Più complessa la situazione degli arrivi dove risulta cancellato il Frecciarossa da Napoli delle 7,20. Difficile per i pendolari raggiungere i posti di lavoro: cancellati una serie di treni locali da Latina, Tivoli, Cassino, Frascati, Albano, Colleferro, Civitavecchia, Velletri e Nettuno. Viaggiano con 60 minuti di ritardo i treni da Ancona delle 7,36 e da Terni delle 6,40.Questo si rileva dalle scritte del tabellone delle 6,40. Dal foglio appeso sulla vetrata della lounge di Italo vengono segnalati 12 treni cancellati, 16 treni verso Nord e 15 verso Sud in partenza da Tiburtina e non da Termini.



In attesa che compaia il binario di partenza del treno si chiacchiera. Un francese ha perso ieri il Frecciarossa per Milano: era andato a Termini ma il treno partiva dalla stazione Tiburtina e non ce l'ha fatta a prenderlo. Oggi ritenta. E chiede a tutti assicurazioni che il treno parta da Termini.

Treno cancellato per un signore con giaccone da neve color fango in attesa dell'apertura della lounge di Italo per avere informazioni. Il treno che aveva prenotato delle 6,45 è stato cancellato. Ha ricevuto ieri alle 18,15 un sms che lo informava della cancellazione. Si lamenta: «Avevo comprato per tempo un biglietto scontato e ora, in attesa del rimborso che mi hanno detto sarà totale, ho dovuto ricomprare un biglietto a prezzo pieno per partire».





Biglietto per Italo delle 7,10. Binario 3, si parte. In orario. Il treno no stop Roma-Milano è semivuoto, ma si riempie subito dopo alla fermata di Roma Tiburtina dove un'ondata di persone attende. Infatti è un no stop che ferma a Roma Tiburtina e a Milano Rogoredo prima di raggiungere Milano centrale. «Per non sbagliare – racconta una signora in viaggio verso le sfilate di Milano - sono salita a Tiburtina. Ieri dei colleghi hanno perso il treno perché lo aspettavano a Termini».



La campagna dai mille verdi e marroni con qualche spruzzo di neve scorre dai finestrini, il viaggio procede in velocità. Alle 8,30 il treno rallenta e veniamo informati che stiamo viaggiando su binari “diversi dai soliti” e che il ritardo stimato di arrivo è di 25 minuti. Si procede a passo d'uomo.



Alle 8,49 ci fermiamo. «Siamo fermi per motivi di traffico ed è vietata l'apertura delle porte», viene annunciato. Alle 8,45 riprende la corsa ed entriamo in galleria in velocità. Alle 8,59 veniamo informati che si viaggia con 31 minuti di ritardo. Mentre scorrono le stazioni di Firenze e Bologna veniamo sempre informati della situazione. A Bologna il ritardo stimato di arrivo a Milano è di 27 minuti. Alle 10,20 si viaggia a 300 km l'ora sui binari dell'alta velocità. Non c'è traccia di neve.



Alle 10,24 il treno è di nuovo fermo sotto i tralicci dell’autostrada. Ci fanno sapere che si stanno informando sulle cause della nuova sosta. Due minuti dopo il treno riparte. Ci informano che il ritardo è risalito a 30 minuti. Alle 10,33 i minuti di ritardo sono saliti a 40. Ci fermiamo a Milano Rogoredo alle 10,43. La sosta è prolungata rispetto alla tabella di marcia. Si riparte alle 10,52. Viene annunciato un ritardo complessivo di 57 minuti. All'ingresso di Milano centrale ci informano che il ritardo è di 53 minuti. Appena sotto la soglia del rimborso che scatta con un ritardo di 60 minuti. Arrivo alle ore 11,01. Cinquantadue minuti di ritardo.

La stazione di Milano è piena di passeggeri in fila che cercano di riottenere i biglietti dopo la cancellazione dei treni. I tabelloni indicano ritardi da 70 minuti per le partenze verso Torino, da 60 da Ancona e Roma, 35 minuti da Pescara, 30 da Venezia, 20 da Livorno. Cancellati treni in partenza per Roma e Napoli. E domani a Milano è prevista neve.

