Sei Nazioni, anche Harry Potter tifa per la Scozia

Le massime autorità dello sport (cioè i risultati) parlano chiaro. L'Italia fa, al momento, la parte dell’intrusa nell'ambito del Sei Nazioni. Perché perde regolarmente da tre anni e perché in questa stagione ha di fatto già conquistato l’ultimo posto dopo soli tre turni, accumulando quasi da sola l’intero passivo in fatto di differenza punti: per quattro squadre su sei è positiva, la Scozia è a meno 9 - pur avendo vinto due partite su tre - e gli Azzurri fanno segnare un pesante meno 85.

Se qualcuno pensa che questa sia la premessa per “invocare” la nostra uscita dal torneo si sbaglia. Dato per certo che non si può tornare al Cinque Nazioni, visto che questo ridurrebbe di un terzo le partite da giocare e con i diritti tv non si scherza, sul piano dell'equità sportiva sarebbe fuorviante pensare di sostituire l'Italia con un'altra squadra. Si parla della Georgia, che aspira giustamente a potersi confrontare con regolarità con le squadre di prima fascia (un “privilegio” riservato all'Italia, che in questo modo ricambia perdendo la grande maggioranza delle partite), ma ci sarebbe piuttosto un metodo molto più lineare: un play-off da disputare ogni due anni - in modo da considerare un intero ciclo di partite giocate in casa e fuori con le altre cinque contendenti - tra l'ultima del Sei Nazioni vero e proprio e la prima del Sei Nazioni B. Insomma, un sistema di promozioni e retrocessioni. Si chiama meritocrazia e nello sport di solito si tende a tenerla in conto.

Intanto torniamo al presente, a un terzo turno spezzato in due anche temporalmente. Il venerdì sera Francia-Italia, risultato finale 34-17: partita che un appassionato neutrale avrà fatto fatica a digerire. Con troppi errori, incapacità e inadeguatezze varie per questi standard. Il sabato pomeriggio prima Irlanda-Galles, viva fino all’ultimo istante a dispetto del punteggio di 37-27, e poi la sorpresa di giornata: 25-13 della Scozia sull'Inghilterra, dominatrice degli ultimi due tornei, per la felicità del popolo oltre il Border (la frontiera tra le due nazioni).

Una felicità che non ha lasciato fuori la “mamma” di Harry Potter, la scrittrice scozzese JK Rowling, non sempre capace di esprimere compiutamente pensieri ed emozioni dalla tribuna dello stadio di Murrayfield. In un tweet prima del match venivano preannunciati “incoerenti monosillabi” dettati dalla tensione, e in effetti alcuni messaggi successivi somigliavano a possibili formule magiche, non a pensieri compiuti. L'humour non poteva mancare: «Mio marito mi fa presente che scrivo cose differenti da quelle che vorrei». Tanto orgoglio, poi, al fischio finale: «Quello che non poteva succedere è accaduto».

Grande prova del collettivo scozzese, con un mago di giornata: il centro Huw Jones, scozzese “sanguemisto” di 24 anni reduce da alcune stagioni assai formative nel rugby sudafricano: è lui la nuova star del rugby internazionale, con i requisiti fisici imposti dal gioco moderno ma anche con capacità elusive che fanno pensare ad altri tempi: dove sembra impossibile passare il 24enne nativo di Edimburgo transita (quasi) comodamente.

Con una vittoria improbabile ma a questo punto non impossibile in Irlanda, la Scozia potrebbe riproporsi per lo sprint finale con i Verdi e con l'Inghilterra, favorita in partenza nel quarto turno in casa della Francia. Diversamente rimarrebbero in gioco in due, e nell'ultimo turno gli inglesi dovrebbero sfruttare al meglio il fattore campo per surclassare (e sorpassare) l'Irlanda.

IL SEI NAZIONI 2018

Risultati

Primo turno. Sabato 3 febbraio: Galles-Scozia 34-7; Francia-Irlanda 13-15. Domenica 4: Italia-Inghilterra 15-46

Secondo turno. Sabato 10 febbraio: Irlanda-Italia 56-19; Inghilterra-Galles 12-6. Domenica 11: Scozia-Francia 32-26

Terzo turno. Venerdì 23 febbraio: Francia-Italia 34-17. Sabato 24: Irlanda-Galles 37-27; Scozia-Inghilterra (25-13)



Classifica*

Irlanda 14 (differenza punti +49); Inghilterra 9 (+25); Scozia 8 (-9); Galles 6 (+11); Francia 6 (+9); Italia 0 (-85)

* Quattro punti per la vittoria, due per il pareggio, un punto di bonus alla squadra che segna almeno 4 mete e alla squadra che perde con uno scarto contenuto entro i 7 punti

Le prossime giornate

Quarto turno. Sabato 10 marzo: Irlanda-Scozia (15.15); Francia-Inghilterra (17.45). Domenica 11: Galles-Italia (16.00)

Quinto turno. Sabato 17 marzo: Italia-Scozia (13.30); Inghilterra-Irlanda (15.45); Galles-Francia (18.00)

Tutti i match in diretta e in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre



I marcatori

Halfpenny (Galles) 36 punti; Machenaud (Francia) 33; Sexton (Irlanda) 32; Farrell (Inghilterra) 31; Laidlaw (Scozia) 29; Stockdale (Irlanda) 20; Allan (Italia) 17

I metamen

4 mete: Stockdale (Irlanda)

3 mete: H. Jones (Scozia); Thomas (Francia)

2 mete: Aki, Henshaw (Irlanda); G. Davies, S. Evans, Halfpenny (Galles); O. Farrell, May, Simmonds, Watson (Inghilterra); Maitland (Scozia); Minozzi (Italia)

