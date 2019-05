Ginevra 2018 al via, istruzioni per l'uso: dove andare cosa vedere

E' il salone europeo dell'auto più importante, ma non solo, visto che si svolge tutti gli anni oltre ad essere estremamente longeva. Quest'anno festeggia l'88a edizione, la prima è datata 1905. Le date da segnare visto che fra l'altro è frequentata da tanti italiani sono quelle di apertura che vanno dall'8 al 18 marzo. Ma è prevista anche una vigilia altrettanto importante e con solo per i 10.000 rappresentanti dei media attesi al Palexpo la zona fieristica dove si svolge la rassegna svizzera. Proprio nel primo dei tre giorni che precedono l'apertura al pubblico, infatti, si assegnerà il premio Car of the Year 2018che vede in concorso sette modelli presentati nel2017 e destinati a succedere alla Peugeot 3008 vincitrice del premio l'anno scorso. A contendersi il titolo di “reginetta” 2018 saranno l'Alfa Romeo Stelvio, l'Audi A8, la Citroen C3 Aircross, la Kia Syinger, la Seat Ibiza e la Volvo XC40. Durante le giornate aperte al pubblico l'orario di ingresso è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00, mentre nel fine settimana dalla 9.00 alle 19.00.

Nessun rincaro rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il prezzo del biglietto adulto che resta di 16 franchi, i bambini dai 6 ai 16 anni e pensionati, invece, solo 9 franchi, mentre sotto I 6 anni non si paga. Il prezzo del biglietto scende a 11 franchi per i gruppi di almeno 20 persone mentre entrando dopo le 16.00 c'è una tariffa unica per tutti: 8 franchi. Volendo evitare le code si può acquistare il biglietto online sul sito dell'evento: gpa-salonauto.shop.secutix.com e stamparlo in formato PDF o conservarlo anche sullo smartphone in formato digitale. La location del Salone di Ginevra è raggiungibile in tutti i possibili modi: con l'auto, visti che l'autostrada ha un'uscita dedicate, in treno con molti visto che le Ferrovie Svizzere hanno preparato delle offerte combinate che prevedono un unico biglietto sia per il treno che per l'ingresso al Salone a prezzo scontato.

Per chi decide si raggiungere Ginevra passando dal Traforo del San Bernardo, con il biglietto di sola andata e mostrando quello di ingresso si ha diritto al ritorno gratuito Ma non finisce qui perché il Palexpo è a pochi passi a piedi dall'aeroporto Internazionale di Ginevra collegato con molte città italiane, Roma, Brindisi, Venezia, Napoli e Catania, ma anche con tutto il mondo. E veniamo alla anteprime che il Salone di Ginevra propone quest'anno: saranno complessivamente 110, di cui 89 anteprime mondiali e 21 europee. Per la prima volta anche il Salone di Ginevra ha dovuto fare i conti con qualche assenza importante, Opel, DS, Infiniti, Chevrolet e Cadillac hanno rinunciato, ma gli organizzatori non si sono scoraggiati al punto che gli spazi espositivi sono stati tutti assegnati, Protagonisti come sempre a Ginevra sono le Concept delle case d'auto, ma anche dei molti carrozzieri presenti. Mentre per quanto riguarda la tipologia di novità presenti saranno i suv-crossover a farla da padroni. Fra le curiosità la prima auto volante, ma anche la nuova monoposto che verrà schierata al via della Formula E 2018-2019. Ecco una rassegna delle anteprime già annunciate.

