Oggi e domani aperta al pubblico la Facebook Election Lounge

Facebook prova a “cavalcare” l’interesse degli italiani per le elezioni politiche e lancia lo strumento “Giornata del Voto” che sarà attivo domenica 4 marzo per ricordare agli elettori di andare a votare e per dare loro la possibilità di far sapere agli amici di aver votato. Dopo la chiusura dei seggi sarà possibile seguire i risultati degli spogli anche attraverso il social network di Mark Zuckerberg, grazie alla partnership con Ansa. Lo strumento si aggiunge a quanto già realizzato per facilitare la partecipazione civica delle persone in Italia e la loro corretta informazione nel corso della campagna elettorale.

Facebook ha infatti lanciato precedentemente gli strumenti “Punti di vista” (per confrontare le posizioni dei principali partiti politici su temi chiave) e “Candidati” (per avere accesso a informazioni sul nuovo sistema elettorale, sui programmi dei diversi partiti, sugli eventi previsti in campagna elettorale, sui candidati della propria circoscrizione).



A Roma, inoltre, è stata inaugurata la Facebook Election Lounge, uno spazio interamente dedicato alle elezioni. Situata in Piazza San Lorenzo in Lucina, la Lounge consentirà di conoscere e provare gli strumenti a supporto della partecipazione civica lanciati in queste settimane, seguire in tempo reale le conversazioni su Facebook relative alle elezioni e creare contenuti divertenti e virali nell’originale photo-boot di Instagram allestito per l’occasione. La Facebook Election Lounge è aperta al pubblico oggi, venerdì 2, e domani, sabato 3 marzo, dalle 10.30 alle 19.30.



