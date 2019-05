Sarà il partito degli indecisi a scegliere il vincitore

Uno dei vari spettri che si aggirano fra chi si interroga sui possibili esiti delle elezioni di domenica prossima riguarda l’ampiezza degli indecisi e l’effetto sulla distribuzione dei consensi tra le varie forze politiche.

Dunque ecco l’incognita della portata dell’astensione, dentro cui stanno anche gli indecisi che, ovviamente, non possono essere computati fra i sostenitori delle forze in campo. I sondaggi ultimi, che pure circolano, non si possono citare, ma soprattutto non sono affidabili: si sa che messi sotto pressione gli intervistati non sempre danno risposte veritiere. Quelli fatti prima del blocco comunicativo stimavano in genere in un terzo o poco più la quota di coloro che avrebbero disertato le urne, ma anche in quel caso si insisteva sul fatto che storicamente si era sempre registrato un numero non banale di elettori che si erano convinti nell’ultima settimana ad andare ad esercitare il loro diritto e che dunque andavano contati come indecisi.

Sappiamo che tutti i partiti hanno fatto appello a questo fantomatico esercito di riserva, ciascuno convinto di poter far leva sul suo risveglio vuoi per consolidare un risultato già raggiunto, vuoi per ribaltare previsioni sfavorevoli, vuoi per raccogliere quel consenso aggiuntivo che consentirebbe una vittoria. Tuttavia si tratta di strategie che si fondano sulla presunzione che una parte almeno degli astenuti siano appunto indecisi, cioè appartengano ad una categoria di delusi dalla politica che aspettano solo di poter contare su una “politica più bella” per tornare alle urne.

È davvero così? Continuando a considerare nelle proporzioni sopra ricordate la fascia che comprende astenuti e indecisi ci si può avventurare sulla base dei dati disponibili a tracciare un quadro delle principali tipologie in cui sono inquadrabili gli indecisi. Le percentuali sono molto interessanti. Soprattutto va valutato che poco meno della metà di coloro che si dichiarano indecisi afferma di non aver votato alle precedenti elezioni e neppure al referendum costituzionale.

Geograficamente è un elettorato insediato prevalentemente al Sud dove risiede quasi la metà di quelli catalogati come indecisi, ma anche al Nord abbiamo percentuali che superano il terzo degli inetrvistati . Solo nell'Italia centrale, cioè nella zona tradizionalmente ritenuta “rossa”, gli indecisi sembrano per ragioni storiche contenuti.È interessante notare che si tratta in gran parte di un elettorato anziano (sopra i 60 anni) e femminile , per una buona componente con un livello di scolarità non alto, che si ferma per circa un terzo addirittura alla scuola media (ormai con solo l'istruzione elementare c'è in assoluto una percentuale di elettori contenuta).Cosa possono aspettarsi dunque i partiti da questa quota di elettorato che certo può rivelarsi decisiva? Difficile dirlo. A vedere come si sono comportati i loro rappresentanti verrebbe da concludere che hanno ritenuto che si tratti di un elettorato che può essere, diciamo così, richiamato in servizio con argomentazioni un po'… di pancia, soprattutto perché bisogna spingerli a superare la tentazione di continuare ad astenersi dalle urne.

Andrebbe però ricordato che non è poi detto che questo tipo di elettori non abbia due qualità che gli strateghi politici snobbano: un certo fiuto per snidare le promesse irrealizzabili ed esserne irritati; un tradizionale buon senso popolare che li spinge, se si convincono a recarsi alle urne, a scegliere per opzioni credibili sul piano del buon governo.Si aggiunga che andrebbe tenuto conto che esistono certamente indecisi anche fra coloro che hanno dichiarato le loro scelte ai sondaggisti, cioè elettori che pur essendo partiti da una qualche scelta di campo potrebbero essere poi indotti a rivederla, magari senza dichiararlo, nelle ultime riflessioni che si fanno prima di registrare il proprio voto sulla scheda.Anche questo è un elemento da valutare. La gente, già decisa o meno che sia, sente sulla propria pelle una certa perplessità di fronte ad una situazione difficile, per cui l'appello alla responsabilità personale non suona davvero vuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata