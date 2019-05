Arriva il Pass Interrail che farà viaggiare gratis i 18enni di tutta Europa

Un Pass Interrail a tutti i neo 18enni per viaggiare gratuitamente in lungo e in largo per l'Europa. È quello offerto dalla commissione Ue, che nei giorni scorsi ha approvato un finanziamento di 12 milioni di euro per il 2018 grazie al quale - secondo le stime - quasi 30mila giovani europei potranno fare un'esperienza di viaggio per «sviluppare l'identità europea, rafforzare i valori europei comuni e a promuovere la scoperta di siti e culture nel continente». Le prime partenze, fa sapere Bruxelles, sono già previste per questa estate.

Mobilità per l’istruzione

La proposta di Strasburgo, spiega la commissione in una nota, è in linea con le ambizioni dell’Ue di promuovere la mobilità dell'istruzione, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la solidarietà di tutti i giovani. «È importante offrire a tutti i nostri giovani l'opportunità di ampliare i propri orizzonti scoprendo altri paesi - ha dichiarato il commissario Ue all'Istruzione, Tibor Navracsics - perchè l'istruzione non riguarda solo quello che impariamo a scuola, ma anche ciò che scopriamo sulle culture e le tradizioni dei nostri concittadini europei».

Un concorso per selezionare i primi "viaggiatori"

L'azione, sottolinea Bruxelles, si propone di offrire ai giovani, di tutti i contesti sociali e indipendentemente dal titolo di studio, compresi quelli con mobilità ridotta, l’opportunità di viaggiare all'estero. A breve partirà una campagna promozionale per informare i giovani europei che stanno per compiere 18 anni di questa nuova opportunità: il programma delle iniziative, fa sapere Bruxelles, potrebbe includere un concorso per selezionare i ragazzi che partiranno per primi, presumibilmente quest'estate. I viaggi saranno per lo più in treno, ma sono previsti anche mezzi alternativi «in considerazione dei fattori tempo, distanza e impatto ambientale».

© Riproduzione riservata