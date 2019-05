Il Pd paga (anche) le crisi bancarie: ecco i dati del crollo dei consensi

Tra le varie cause della «debacle» del Partito Democratico alle elezioni politiche c’è certamente anche la questione bancaria. Basta andare a vedere i risultati del Pd nei territori dove sono avvenuti i numerosi salvataggi bancari degli ultimi anni per capire che i cittadini-elettori che hanno perso soldi, a torto o a ragione, hanno attribuito la responsabilità al principale partito che ha governato per 5 anni. Perdendo voti a favore di Movimento 5 Stelle e Lega, che proprio sul tema banche - soprattutto a livello territoriale - hanno condotto una lunga campagna elettorale. Difficile quantificare quanto abbia pesato il fattore banche in una campagna elettorale giocata più sulle paure (dall’immigrazione ai rapporti con l’Europa). Ma in tutte le aree delle banche «salvate» con perdite per i risparmiatori, è un dato di fatto che il Pd ha avuto risultati in forte calo.

In ordine di tempo, la prima ondata di crack bancari aveva coinvolto a fine 2015 Banca Marche, CariFerrara, CariChieti e Banca Etruria. Coinvolti direttamente nelle perdite oltre 140.000 famiglie di clienti-risparmiatori, con perdite (parzialmente indennizzate) per 430 milioni di euro, più i danni nell’indotto di piccole e medie imprese che, per mesi, si sono trovate in difficoltà nella gestione del fabbisogno finanziario. Come è andato il voto di domenica scorsa in questi territori? Ad Ancona, dove aveva sede Banca Marche, nel collegio uninominale per la Camera dei deputati il Pd è crollato dal 30,1% al 23% del 2018 (centrosinistra al 26,13%) ed è stato distaccato sia dal centrodestra (32,97%) che dal Movimento 5Stelle che con il 33,07% si è aggiudicato il seggio. A Ferrara, dove aveva sede CariFerrara poi confluita nel gruppo Bper,il Pd ha perso la sfida sia nel collegio uninominale della Camera che del Senato dove aveva schierato Dario Franceschini e Sandra Zampa. Alla Camera, ma con proporzioni analoghe anche al Senato, il Pd è sceso al 24,7% (centrosinistra al 29,14%) uguagliato dai 5stelle e surclassato dal centrodestra col 39,66%.

Sorte ancor peggiore è toccata al Pd a Chieti dove la locale Cassa di risparmio è saltata dopo inefficienze e scandali: per un periodo, come documentato da una relazione ispettiva di Bankitalia, era un autista la vera mente operativa dell’istituto. In Abruzzo il potere bancario delle casse di risparmio ha fatto capo alla vecchia Dc ma i risparmiatori traditi, anche in questo caso, se la sono presa con chi si trovava al Governo nel momento del default. Esito: nel collegio uninominale per la Camera vittorio dei 5stelle con il 41,15% davanti al centrodestra con il 34,22%. E Pd al 14% (dal 23,5% del 2013).

La madre di tutte le battaglie anti-Pd sul tema banche si combatteva però in Toscana, con epicentro ad Arezzo e Siena dove hanno sede Banca Etruria (ormai confluita nel gruppo Ubi) e Banca Mps. Per far crollare due storiche roccaforti «rosse», i 5 Stelle hanno dato battaglia ad Arezzo con le numerose manifestazioni pro-risparmiatori che hanno visto come protagonista Alessandro Di Battista mentre la Lega ha sfidato il Pd a Siena. Come è andata a finire? Pd e centrosinistra sono arretrati ma hanno tenuto. Ad Arezzo, orfana di Maria Elena Boschi che proprio per il caso Etruria è stata candidata a Bolzano, il Pd ha perso la sfida dell’uninominale della Camera ottenendo solo il 28,13% dei voti (31,9% il centrosinistra) a vantaggio del centrodestra che si è aggiudicato il seggio con il 35,13% davanti ai 5stelle con il 24,8%. Il centrosinistra si è però aggiudicato il collegio uninominale per il Senato con la vittoria di un soffio di Riccardo Nencini (candidato per +Europa). L’erosione dei voti del Pd ad Arezzo è però consistente se si pensa che il 28,3% di domenica scorsa si confronta con il 35,9% del 2013 e con il 45% del 2008.

Per tamponare i rischi del caso Mps, a Siena il Pd aveva schierato il ministro Padoan che è riuscito a vincere il seggio con il 36,17% delle preferenze staccando di soli 4 punti il candidato della Lega Claudio Borghi (e i 5stelle al 22,39%). Le proteste dei risparmiatori che hanno visto bruciare centinaia di milioni di valore delle azioni Mps negli ultimi dieci anni sono state più che bilanciate, sul territorio, dal potere che «babbo Monte» continua ad avere in un’area limitata in termini di posti di lavoro diretti e indiretti.

Anche in Veneto, regione tradizionalmente ostica per il Pd, il crack di Popolare Vicenza e Veneto Banca si è fatto sentire. A Vicenza il Pd è sceso al 16,5% sopravanzato dal centrodestra che ha vinto con il 48,3% (Lega al 31,7%) ma anche dai 5stelle con il 23,6%. Proporzioni ancora peggiori nella zona di Montebelluna, sede della ex Veneto Banca, dove il centrodestra ha vinto con il 56% (Lega al 41%) seguito da 5stelle (21,4%) e Pd (13,5%). La traccia dei crack bancari veneti è visibile anche dove gli istituti avevano importanti banche controllate, con azionisti che hanno visto spesso azzerato il proprio investimento e imprese in seria difficoltà. A Prato aveva sede Cariprato, controllata dalla Popolare Vicenza. Nel 2013 il Pd aveva il 37,7%, domenica scorsa è sceso al 29,8% e il candidato di centrosinistra Benedetto Della Vedova (33,03%) ha perso contro il candidato del centrodestra (34,59%) Giorgio Silli. Batosta per il Pd anche a Udine, dove aveva sede un’altra controllata di Popolare Vicenza: la banca Popolare udinese. Migliaia di risparmiatori hanno perso soldi e la rabbia in parte si è scaricata sul voto. Il Pd è sceso dal 27,8% del 2013 al 18,34% di domenica scorsa, lasciando il seggio uninominale della Camera al centrodestra (43,4%) e prendendo meno voti dei 5 stelle (23,92%).

© Riproduzione riservata