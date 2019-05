Inghilterra contro il muro francese, il Sei Nazioni va all'Irlanda

Era logico immaginare che il Sei Nazioni si risolvesse all'ultima giornata, con lo scontro decisivo tra Inghilterra e Irlanda. Ma non sarà così. Gli irlandesi sono già i vincitori dell'edizione 2018, essendosi resi irraggiungibili a una giornata dal termine. Merito loro, che alla fine hanno prevalso largamente sulla Scozia (28-8), e merito della Francia, che a Parigi ha alzato un muro contro cui gli inglesi sono andati ripetutamente a sbattere senza risultati apprezzabili.

I transalpini si rialzano con la seconda vittoria consecutiva, i Bianchi campioni uscenti perdono per la seconda volta di fila (non era mai successo sotto la gestione di Eddie Jones) e dicono addio al titolo conquistato nel 2016 e nel 2017. Sic transit gloria rugby, scrisse un valente cronista dell'ovale, e la massima è sempre valida, a meno che i valori in campo non siano troppo difformi.

Non lo erano stavolta sul suolo francese, con i padroni di casa che hanno messo tutto l'orgoglio e la fisicità possibili per fermare un'Inghilterra già minata a livello psicologico: sia per la recente débâcle in Scozia sia perché la vittoria con tanto di punto di bonus dell'Irlanda proprio sugli scozzesi ha messo capitan Farrell e i suoi nella sgradita posizione di dover non solo vincere ma anche di farlo segnando quattro mete.

I nostri cugini francesi erano ben decisi a non regalare alcunché, ci mancherebbe altro, e il primo tempo è stato una battaglia giocata prevalentemente lontana dalle zone “calde” senza occasioni di meta. Intorno alla mezz'ora gli ospiti erano in vantaggio 9-3, grazie a due piazzati di Farrell e uno di Daly contro l'unico penalty di Machenaud, ma il mediano di mischia francese centrava altre due volte i pali prima del riposo dando alla sua squadra il pareggio momentaneo e la consapevolezza di potercela fare.

Anche nella ripresa i Bleus soffriranno in rimessa laterale e in mischia chiusa ma ciò non impedirà loro di togliere agli avversari la supremazia territoriale. Da qui, intorno al decimo minuto, la prima meta del match. Ed è meta tecnica per placcaggio al collo di Watson su Fall che stava andando a segnare. L'estremo inglese (preferito nell'occasione a Brown) si prende anche un cartellino giallo.

Nei successivi dieci minuti di inferiorità numerica l'Inghilterra tiene, ma continua a soffrire. Tornati a uomini pari, Machenaud regala il massimo vantaggio ai suoi (19-9) con l'ennesima punizione. Cambi più o meno azzeccati, poi, potrebbero capovolgere la situazione negli ultimi 10 minuti. Touche persa dai francesi, lunga azione dei Bianchi conclusa in meta da May magnificamente servito da Daly. Farrell trasforma per il 19-16, la Francia riallunga con Beauxis sul 22-16 ma poi lo stesso mediano di apertura (subentrato a Trinh-Duc) rischia di rovinare tutto quando a tempo scaduto non manda fuori il pallone dopo che per una volta erano stati gli inglesi a perdere il proprio lancio in rimessa laterale. L'ultimo assalto potrebbe essere fatale agli uomini di Brunel, produttore di vino, che invece può assaporare questa vittoria come una delle sue bottiglie migliori.

LA PARTITA

Francia-Inghilterra 22-16 (primo tempo 9-9). Per la Francia: 1 meta tecnica*, 5 calci piazzati (Machenaud 4, Beauxis). Per l'Inghilterra: 1 meta (May), 3 calci piazzati (Farrell 2, Daly), 1 trasformazione (Farrell). Calci fermi: Machenaud 4 su 4, Beauxis 1 su 1; Farrell 3 su 3, Daly 1 su 1. Cartellino giallo a Watson (Inghilterra)

*valida 7 punti

