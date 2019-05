Volkswagen e Google spendono in ricerca più di quanto fa tutta l’Italia

Spendere in ricerca è il miglior investimento per garantirsi un futuro migliore. La regola vale per i Paesi che vogliono assicurare benessere ai propri cittadini così come per le aziende che grazie a un brevetto o a un salto tecnologico dei propri prodotti possono conquistare nuove fette di mercato e quindi più profitti.Le imprese lo sanno così bene che quelle più grandi investono in R&S somme da capogiro. Come Volkswagen e Google che insieme spendono in ricerca più di quanto faccia tutta l’Italia intera.



Chi sono i colossi che spendono di più

Secondo l'ultimo scoreboard della Commissione Ue sulle 2500 imprese che investono di più in innovazione le prime 20 aziende per investimenti spendono da sole quasi 200 miliardi dei 741 miliardi totali. Con i primi due colossi - Volkswagen e Google - che da soli investono 26,6 miliardi, in pratica più di quanto spende da sola l’Italia intera in ricerca che tra spesa pubblica e privata raggiunge, secondo l’Istat, i 23 miliardi. Subito dopo il gigante di Mountain View - che nella classifica porta il nome della holding Alphabet - al terzo posto con 12,4 miliardi spesi in ricerca c’è l’americana Microsoft, seguita dalla coreana Samsung, dalla Intel (ancora Usa), dalla cinese Huawei, dalla Apple (Usa), da Roche (Svizzera), Johnson&Johnson (Usa) e Novartis (Svizzera). A guidare la classifica mondiale delle top 2500 investor in R&S ci sono le aziende Usa con 822 imprese, seguite da 567 aziende europee (24 italiane), 376 cinesi e 365 giapponesi. La top 20 è dominata dagli Usa, ma la Germania conta oltre al primo posto della Volkswagen, altri due piazzamenti con la Daimler (12°) e la Bosch (20°).

TOP 20 IMPRESE PER SPESA IN RICERCA



Posizione Impresa Paese Spesa in mld 1 Volkswagen Germania 13,7 2 Alphabet (Google) Usa 12,9 3 Microsoft Usa 12,4 4 Samsung Corea del Sud 12,2 5 Intel Usa 12,1 6 Huawei Cina 10,4 7 Apple Usa 9,5 8 Roche Svizzera 9,2 9 Johnson & Johnson Usa 8,6 10 Novartis Svizzera 8,5 11 General Motors Usa 7,7 12 Daimler Germania 7,5 13 Toyota Motors Giappone 7,5 14 Pfizer Usa 7,4 15 Ford Motor Usa 6,9 16 Merck us Usa 6,5 17 Oracle Usa 5,8 18 Cisco Systems Usa 5,7 19 Facebook Usa 5,6 20 Robert Bosch Germania 5,6 Fonte: The 2017 Eu Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission, Jrc/Dg Rtd

Le performance dell’Europa e dell’Italia

Se guardiamo alla sola Europa l’Italia si difende con solo 38 aziende tra le prime mille. Tra le top italiane ci sono colossi come Telecom e Leonardo che investono in ricerca tra il 9 e l’11% del loro fatturato, rispettivamente 1,748 e 1,348 miliardi. Seguono due grandi gruppi bancari – Intesa Sanpaolo e UniCredit – e poi la Chiesi Farmaceutici che investe il 22% del suo fatturato annuo in R&S. Se siamo quinti in Europa per numero di imprese che investono in innovazione (38 tra le prime mille nella Ue e 24 tra le 2500 top nel mondo) scendiamo all’ottavo se consideriamo il livello complessivo di investimenti delle nostre aziende: 5,9 miliardi. Fanno meglio delle nostre aziende oltre a quelle tedesche (ben 76,3 miliardi spesi in un anno), le inglesi (31 miliardi), le francesi (26 miliardi), le olandesi (18,5 miliardi), le irlandesi (9,9 miliardi), le svedesi (9,5 miliardi) e le finlandesi (6,4 miliardi). Anche se per Paesi come l’Irlanda e l’Olanda pesa il fatto che qui hanno aperto la loro sede legale (per le migliori condizioni fiscali) diverse aziende straniere.

CHI SPENDE DI PIÙ IN EUROPA



Paesi Numero aziende Spesa in R&S (in mld) Peso R&S in % Germania 224 76,3 38,5 Regno Unito 290 31,0 15,6 Francia 108 26,0 13,1 Olanda 46 18,5 9,3 Irlanda 27 9,9 5,0 Svezia 82 9,5 4,8 Finlandia 36 6,4 3,2 Italia 38 5,9 3,0 Spagna 21 4,8 2,4 Danimarca 32 4,7 2,4 Top10 904 192,9 97,3 Altri Ue 96 5,4 2,7 Totale Ue 1000 198,3 100 Fonte: The 2017 Ue Industrial R&D Investment Scoreboard European Commissione, Jrc/Dg Rtd

Spesa in crescita, boom delle aziende cinesi

Nel complesso la spesa in Ricerca e Sviluppo è cresciuta nel 2016 del 5,8% rispetto all’anno prima registrando un aumento significativo per il sesto anno consecutivo. Le aziende europee hanno investito più della media mondiale (+7%) in linea con quelle americane (+7,2%) a fronte di un calo delle imprese giapponesi (-3%) e di un vero e proprio boom delle cinesi (+18,8% di crescita di spesa in R&S in un anno). A crescere di più in complesso sono gli investimenti in Ict e salute che insieme all’automotive inglobano il 75% della spesa in ricerca. Crescono meno l’aerospazio e la difesa (2,7% e 2,2%), mentre è in calo la chimica (-1,9%). Lo scoreboard della Commissione Ue segnala anche i buoni risultati delle aziende europee nei settori della farmaceutica, automotive e aerospazio e difesa. Ma fa emergere come nelle biotech, nel software e nell’It hardware persista una debolezza delle imprese del Vecchio continente rispetto a quelle americane e di altri Paesi. E il gap in questi ultimi anni - avverte la Commissione - è in continuo aumento.

