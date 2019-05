Dall’accoglienza all’orientamento al lavoro: al via Juma il portale per i rifugiati

Dove dormire, dove trovare assistenza legale o sanitaria, piuttosto che una scuola di lingua. Sono circa 800 i servizi gratuiti forniti in Italia da quasi 600 associazioni visionabili grazie a “Juma Refugees Map Services”, un portale che ha realizzato la mappatura a livello nazionale dei servizi rivolti ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e umanitaria. Il portale fa parte di un progetto che ha coinvolto, con il supporto dell'Agenzia Onu per i Rifugiati - Unhcr, il Numero verde per richiedenti asilo e rifugiati (800 905 570) dell’Arci nazionale. E prende il nome da un rifugiato afgano, Juma, arrivato in Italia a 14

anni, che oggi ha 26 anni e lavora come cuoco in un ristorante nel centro di Roma

Gli obiettivi del progetto

«Partendo dalla sua storia - ha spiegato il vice-presidente di Arci Nazionale Filippo Miraglia - abbiamo pensato di mettere in rete tutti i servizi per i rifugiati. Questo progetto è il tentativo di collegare e valorizzare ogni singolo servizio sul territorio. I rifugiati potranno ritrovarlo sul loro cellulare e

arrivarci con Google maps». Digitando www.jumamap.com si trovano sette aree tematiche: accoglienza, assistenza sanitaria, scuole di italiano, orientamento al lavoro, assistenza amministrativa- legale e psico-sociale, centri antiviolenza di genere. Ciò consente ai migranti di trovare il servizio dedicato più vicino. Ma il portale è uno strumento utile anche agli operatori per far conoscere il proprio servizio e per aggiornare in tempo reali i dati. Ma anche per valorizzare i servizi già esistenti e metterli in rete.

Dall’accoglienza all’assistenza sanitaria

Nella sezione “accoglienza” c’è la mappa delle strutture di accoglienza notturna, case famiglia per mamme e bambini, ostelli per adulti o persone anziane o malate. Si tratta di servizi rivolti in particolar modo a quei richiedenti asilo o rifugiati che si trovano al di fuori del sistema di accoglienza a loro dedicato o impossibilitati a rientrarvi. In quella “assistenza sanitaria” sono indicate invece le strutture ospedaliere, con ambulatori specializzati, associazioni di volontariato e organizzazioni che offrono gratuitamente servizi di medicina di base e/o specialistica.

Dall’orientamento al lavoro all’assistenza legale

Nella sezione “Orientamento al lavoro” si trova invece la mappa degli enti di formazione, sindacati, associazioni, centri per l’impiego e centri di orientamento al lavoro, che svolgono attività di informazione gratuita e orientamento ai fini dell’inserimento lavorativo. Attraverso alcuni di essi è possibile attivare tirocini e/o borse lavoro. In quella “assistenza amministrativa/legale” si trova invece la mappa di enti, associazioni e organizzazioni che offrono consulenza sui ricorsi giudiziari rispetto alle decisioni delle Commissioni Territoriali sulle domande di status di rifugiato; nonché sulle pratiche di ricongiungimento familiare e in materia di permesso di soggiorno. Da segnalare anche la mappa dei corsi di lingua italiana gratuiti r ivolti agli adulti e ai bambini e suddivisi per livello di apprendimento; nonché delle strutture dedicate all’accoglienza e al supporto delle donne vittime di violenza nell’ultima sezione del portale

Portale in cinque lingue

Il portale - attualmente in italiano, inglese, francese, arabo e cinese ma sono previste versioni in farsi, tigrino, amarico e somalo - permette di visualizzare i servizi offerti dalle associazioni su una OpenStreet, correlandoli alla

navigazione cellulare per il calcolo del percorso.

