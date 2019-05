Eni presenta il nuovo piano di «espansione» e alza il dividendo a 0,83 euro

Archiviata la ristrutturazione, che ha reso il gruppo più forte operativamente e finanziariamente, Eni mette in pista un nuovo piano che, da qui al 2021, consentirà al Cane a sei zampe - sono le parole dell'ad Claudio Descalzi - «di entrare in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore». E, per farlo, Eni, che oggi ha riunito nella City analisti e stampa, si prepara ad aumentare la cedola assicurata agli azionisti nel 2018 (83 cent, +3,75%) e punta a imprimere un ulteriore colpo di acceleratore all'upstream (esplorazione e produzione), il motore del gruppo, in grado di assicurare negli ultimi quattro anni, nonostante il mini-barile, 4,4 miliardi di barili di nuove scoperte, e a ottimizzare ancora la “macchina” degli altri business, dal gas&power, anche attraverso il potenziamento del portafoglio gas in Europa e del settore retail, alla raffinazione e chimica, sviluppando sempre più la capacità “green” del gruppo su entrambi i fronti e spingendo il consolidamento internazionale. Senza dimenticare l'impegno crescente nelle rinnovabili dove l'obiettivo è arrivare a 1,2 gigawatt di nuova capacità entro il 2021.



Il nuovo piano, illustrato oggi dal numero uno Claudio Descalzi, affiancato dalla presidente Emma Marcegaglia, mette in campo uno sforzo, praticamente in linea con la precedente strategia, poco sotto i 32 miliardi, con la fetta principale destinata, come detto, all'upstream che da solo assorbirà l'80% (quasi 26 miliardi), con un “ritorno” atteso del 10 per cento, e con 3,5 miliardi destinati a scoprire 2 miliardi di nuove risorse al costo unitario di circa 2 dollari. In sostanza, tenendo molto bassi i costi collegati ai traguardi che il gruppo riuscirà a centrare da qui in avanti e con un break-even dei progetti convenzionali sotto i 30 dollari al barile. La produzione è prevista in crescita del 3,5% l'anno nell'arco di piano (+4% nel 2018 rispetto all'anno prima) grazie al ramp-up e all'avvio di nuovi progetti, che, si stima, assicureranno 700mila barili di olio equivalente al giorno in più nel 2021 e altri 200mila saranno garantiti dalle misure di ottimizzazione.



Nel gas&power, invece, i driver saranno rappresentati da una forte spinta sul Gnl (gas naturale liquefatto), per giungere, a fine piano, a 12 milioni di volumi contrattualizzati (14 milioni entro il 2025), dal miglioramento del ritorno assicurato dal portafoglio gas in Europa e dalla crescita del retail con 11 milioni di clienti attesi nel 2021. In questo modo, dopo le perdite degli scorsi anni, questo business continuerà a girare in positivo, con un risultato operativo di 800 milioni nel 2021. Per la raffinazione, poi, l'asticella dell'Ebit è fissata a 900 milioni a fine piano, puntando sull'ottimizzazione degli asset e sulla crescita ulteriore della raffinazione “verde”, mentre, nella chimica, le previsioni dicono che Versalis raggiungerà circa 400 milioni di risultato operativo nel 2021, efficientando ancor di più le attività e rafforzando ulteriormente la presenza oltreconfine.



L'Eni è pronta dunque ad affrontare il prossimo quadriennio e a fornire il proprio contributo al processo di decarbonizzazione, con lo sviluppo, come detto, dei suoi business “green”, ma anche rafforzando la sostenibilità dei suoi asset tradizionali in uno scenario che si muove verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il tutto in un contesto in cui la risalita del prezzo del petrolio è cominciata, ma rimane ancora molto lontana dai livelli di qualche anno fa. L'Eni, però, non si mostra preoccupata e, anche immaginando prezzi costanti, prevede una crescita della sua cassa nei prossimi quattro anni, a partire dal 2018 con l'attività operativa che dovrebbe generare un flusso di oltre 11 miliardi di euro, prima della variazione del capitale circolante, e che aumenterà di oltre 2 miliardi nel 2021 a parità di scenario.

© Riproduzione riservata