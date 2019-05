Di Maio sente tutti i partiti. «Alle Camere figure di garanzia»

Entro domani verranno consultati i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari. L’agenda annunciata da Luigi Di Maio prevede un confronto serrato nelle prossime ore con Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso alla ricerca di possibili punti di intesa sul primo nodo alle viste, l’individuazione delle figure che presiederanno le Camere. «Naturalmente riconoscendo il peso specifico di ogni vincitore», tiene a precisare il capo politico del M5S che esclude a priori dal gioco le proposte di candidati («per qualsiasi carica istituzionale in ognuna delle due Camere») che siano condannati o sotto processo. «Ne va della credibilità e dell'onorabilità delle Istituzioni, un valore a cui non rinunceremo mai».

«Non accordo a due, dialogo con tutti»

Il percorso è solo alle battute iniziali e si prevede non privo di difficoltà. Tuttavia Di Maio mostra comunque di volersi adoperare in questa fase nel ruolo di pontiere. «Non ho intenzione di chiudere l'individuazione dei presidenti delle Camere solo ad un accordo tra due forze politiche. Sarà molto importante dialogare con tutti per individuare personalità di garanzia». L’intenzione è quella di sondare le diverse formazioni che siedono in Parlamento allo scopo di «concordare uno schema per cui le persone che individueremo potranno essere più condivise possibili», aggiunge poi a margine di un incontro con gli imprenditori del comasco nel tardo pomeriggio. Per la definizione delle presidenze delle Camere «stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza e questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le forze politiche saranno influenzate positivamente dal nostro metodo e che si possa giungere a un ampio consenso parlamentare». Fermo restando che il processo di scelta dei presidente viene considerato «completamente scollegato» da quello che porterà alla formazione del governo.

Salvini indisponibile a governo «per tirare a campare»

«Io rispondo a tutti, per me va bene» si limita a dire Matteo Salvini a Lamezia Terme per un'iniziativa del partito. Sullo sfondo si intravede la questione del governo da dare al Paese non appena il presidente della Repubblica darà il via formalmente alle consultazioni, e il leader del Carroccio non sembra dell’idea di tergiversare più di tanto. «Se qualcuno la tirasse in lungo e poi dicesse andiamo tutti insieme al governo per fare qualcosa e tirare a campare due anni io non ci sto». E punta i piedi. «Abbiamo vinto con un programma elettorale e quel programma proveremo fino in fondo a portarlo al governo. Tutto quello che si legge sui giornali in questi giorni vale meno di zero. Retroscena, ricostruzioni, i si pensa ed i si dice non hanno alcun valore».

