Aziende Usa alla ricerca di collaborazioni con imprese italiane

Le aziende statunitensi sono interessate a possibili collaborazioni con imprese e ricercatori italiani in diversi settori tra cui imbarcazioni e servizi di supporto alla navigazione, soluzioni green per pulizia delle coste, monitoraggio ambientale, attrezzature marine e servizi, soluzioni integrate per sicurezza marina e portuale. È quanto è emerso oggi in occasione della missione commerciale statunitense “Blue Tech”, che si è svolta presso il centro Insean del Cnr a Roma. Oltre 150 incontri bilaterali tra operatori italiani e una delegazione di aziende statunitensi che fanno capo a due cluster statunitensi del settore: Maritime Alliance di San Diego e MIST del Missisipi. La missione imprenditoriale è stata organizzata da Cnr, Confcommercio e Unioncamere Lazio, membri dI Enterprise Europe Network (EEN), la rete europea di supporto alle Pmi, con l’Ambasciata Americana - Dipartimento del Commercio e il Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth (BIG).

La Blue Growth

In particolare, l’Italia presenta delle eccellenze e un alto potenziale nell’economia del mare, settore che va assumendo un elevato valore strategico per la crescita, sia nelle politiche nazionali che europee. La Blue Growth rientra tra le 12 aree di specializzazione previste nel Piano nazionale di ricerca e di recente è stato costituito il relativo cluster nazionale BIG (ClusterTecnologico Nazionale Blue Italian Growth). Nella “Blue Growth” rientrano la cantieristica, il settore ricerca, regolamentazione e tutela ambientale e l’industria delle estrazioni marine, per un totale in Italia di circa 35.000 aziende con 265mila occupati e circa 17 miliardi di euro di valore aggiunto. Si tratta di un’area con una rilevante connotazione tecnologica che trova conferma in Italia in una significativa attività di ricerca, con oltre 10mila pubblicazioni scientifiche e un portafoglio brevetti che ha le potenzialità per far competere con i maggiori partner sia livello europeo che globale.

Fortunato Campana: rafforzare cooperazione con partner strategici

«È importante rafforzare ha sottolineato Emilio Fortunato Campana, direttore del dipartimento Ingegneria, Ict e Tecnologie per l’energia e i trasporti (Diiet) del Cnr - la cooperazione con partner strategici come gli Stati Uniti nelle principali linee di sviluppo individuate in questo ambito quali: ambiente marino e fascia costiera, biotecnologie blu,energie rinnovabili dal mare, risorse abiotiche e biotiche marine, cantieristica e robotica marina come pure nelle tre tematiche trasversali skills&jobs, infrastrutture di ricerca, sostenibilità e usi economici del mare».

