Presidenze Camere, dopo la riunione dei capigruppo posizioni ancora distanti

Sulla partita per le presidenze di Camera e Senato M5S e centrodestra, i vincitori delle elezioni, cercano la quadra. Che però sembra ancora lontana. Dopo il no dei Cinque Stelle al nome proposto dal centrodestra per la presidenza del Senato, Paolo Romani, si riparte infatti da zero. Domani le due Assemblee saranno chiamate (alle 11 a Montecitorio e alle 10:30 a Palazzo Madama) ad adempiere al loro primo atto della legislatura: l’elezione dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso il cui incarico termina di fatto alle 24 di oggi. I Cinque Stelle puntano alla presidenza di Montecitorio con l’ambo Riccardo Fraccaro-Roberto Fico, con una crescita delle preferenze per il primo. È più in alto mare invece la partita per la presidenza di Palazzo Madama.

Nella riunione dei capigruppo permane distanza M5S-centrodestra

In serata, nella sala Tatarella di Montecitorio, è stato compiuto un tentativo per trovare un accordo. Si è tenuto l’incontro dei capigruppo chiesto dai 5 Stelle per affrontare il nodo della scelta dei presidenti delle Camere. Per il Movimento hanno partecipato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Il Pd è stato rappresentato dal reggente Maurizio Martina e da Lorenzo Guerini. Per Forza Italia sono intervenuti Paolo Romani e Renato Brunetta, per la Lega Massimiliano Fedriga e Gianmarco Centinaio e per Fratelli d’Italia Guido Crosetto, Fabio Rampelli e Ignazio La Russa. A rappresentare LeU Pietro Grasso. Le distanze, stando alle indicazioni che sono trapelate al termine del vertice, sono rimaste. E l’intesa su chi votare venerdì mattina è ancora lontana. «I nomi usciranno solo se ci sarà un incontro tra i leader (e quindi tra Di Maio e Berlusconi, ndr) altrimenti il centrodestra andrà con Romani al Senato e Giorgetti alla Camera», hanno messo in evidenza da Forza Italia al termine della riunione dei capigruppo. «Incidentalmente la Lega ha fatto il nome di Romani», ha spiegato Ignazio La Russa, capogruppo di Fdi, terminato il vertice. E ha aggiunto che non sono stati fatti nomi in forma ufficiale ma il M5s ha ribadito il no a condannati e indagati.

M5S: parliamo con Salvini, non con Berlusconi

L’indicazione di La Russa è stata poi confermata dai Cinque Stelle: «Il leader del centrodestra è Salvini, siamo disposti a parlare con lui» - si è appreso dai vertici del M5S al termine della riunione dei capigruppo. I Cinque Stelle hanno dunque ribadito il proprio “no” a qualsiasi “Nazareno-bis”. «Gli elettori hanno legittimato Di Maio e non Berlusconi, non siamo disposti noi a legittimarlo», è stato il ragionamento dei vertici del Movimento. «Il leader del centrodestra è Salvini, siamo disposti a parlare con lui».

Toninelli: «Noi e Lega pronti fare rosa nomi, Fi no»

«Forza Italia si è seduta al tavolo senza alcun mandato mentre noi avevamo il mandato del nostro capo politico Di Maio per definire la rosa di nomi da inserire in tutte le caselle, inclusi gli uffici di presidenza», ha aggiunto Danilo Toninelli, capogruppo al Senato di M5S. «La Lega aveva un’apertura del tutto differente: era pronta a parlare di nomi, a differenza di Forza Italia».

Il leader della Lega: pronti a riconoscere a M5S presidenza di una camera

«Per rispetto del voto degli italiani, ribadisco la nostra disponibilità a riconoscere ai 5 stelle la presidenza di una delle due camere - ha chiarito Salvini in una nota diffusa dopo il nulla di fatto del vertice tra i capigruppo -. Invitiamo tutti i gruppi presenti in Parlamento a essere responsabili e a scegliere nel nome della più ampia partecipazione». Pochi minuti prima, da Viterbo dover era in visita, Salvini aveva affermato: «Domani sicuramente il centrodestra voterà compatto. Nomi e cognomi non ne faccio, però voteremo compatti». Nel tardo pomeriggio, infine, Salvini aveva confermato l’impasse nella trattativa tra Cinque Stelle e Centrodestra, parlando «accordo sulle presidenze azzerato» e aprendo al coinvolgimento dei Dem: «Se c’è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle - aveva sottolineato -, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle». A Palazzo Madama Lega, Forza Italia e Fdi avrebbero i numeri per fare da soli ed eleggere l’ex capogruppo azzurro al Senato.

Venerdì mattina l’assemblea dei gruppi congiunti M5S

Venerdì, a quanto si apprende, si terrà l’assemblea dei gruppi congiunti M5S. L’assemblea è stata convocata alle 9 nell’Auletta dei gruppi parlamentari e dovrebbe avere, tra i punti all’ordine del giorno, l’indicazione di voto del Movimento per il primo scrutinio per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato.

Il reggente del Pd Martina: schema sbagliato,ora profili di garanzia

Il messaggio di apertura della trattativa al Pd, lanciato da Salvini nel pomeriggio, è stato commentato dal reggente dei Dem Maurizio Martina che ha risposto a distanza: «Cambino metodo e coinvolgano davvero tutti. L’importante - ha ricordato - è non riproporre scelte precostituite e ragionare davvero di profili di garanzia. Finora lo schema che hanno usato sia centrodestra che Cinque stelle non ha dato uno sbocco utile e speriamo abbiano capito di avere sbagliato. Le massime cariche istituzionali devono essere patrimonio di tutti». Il deputato Ettore Rosato, renziano, aveva chiarito in mattinata che i Dem sono pronti a confrontarsi con le altre forze politiche a condizione che si riparta «da zero».

Di Maio: per M5S Romani a Senato è invotabile, troviamo figure di garanzia

Nel pomeriggio il leader politico M5S Luigi Di Maio ha chiarito la posizione dei Cinque Stelle. «Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all’individuazione dei Presidenti delle Camere - ha scritto in un post su facebook -.Per questa ragione proponiamo un nuovo incontro tra i capigruppo di tutte le forze politiche per ristabilire un dialogo proficuo al fine di un corretto processo per l’individuazione delle figure di garanzia per le presidenze delle Camere. Il Pd - ha aggiunto il leader politico M5S - si è rifiutato di partecipare al tavolo di concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura di Romani che per noi è invotabile.»

Salvini: M5S vuole incontro? Basta che risolviamo

Dopo il post di Di Maio, a stretto giro è arrivata la replica del leader della Lega Matteo Salvini. «Se c’è un tavolo da riconvocare - ha detto - siamo pronti anche tra un quarto d’ora pur di risolvere la situazione velocemente (la riunione dei capigruppo si è tenuta poi in serata a Montecitorio, ndr). Siamo pronti a fare tutto, tavoli e tavolini. Se c’è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle. Vogliono che ci vediamo con i gruppi? Ripartiamo dai gruppi. Non facciamo un problema di forma. Non faccio nomi ma che una Camera spetti al centrodestra mi sembra ovvio. La Lega non chiede niente per sé», ha aggiunto Salvini.

L’ipotesi Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato

Il no M5s a Paolo Romani potrebbe avere uno sbocco con l’indicazione di un nome alternativo. L’ipotesi che è girata con insistenza nel pomeriggio è quella di un cambio di cavallo con il lancio di Anna Maria Bernini. Nome su cui potrebbe convergere M5S senza troppi strappi al suo interno. Anche se Forza Italia ha ribadito che continua a sostenere la candidatura del suo capogruppo a Palazzo Madama uscente, Romani. Posizione confermata in serata nel vertice tra i capigruppo.

