Dodici donne, dodici atlete: Il Sole 24 Ore e Alley Oop presentano l'ebook “Donne di sport”

Dodici donne, dodici atlete, dodici storie di vita. È “Donne di Sport”, il nuovo ebook realizzato da Alley Oop – L'altra metà del Sole che sarà scaricabile gratuitamente dal sito del Sole 24 Ore a partire da lunedì 26 marzo e la cui presentazione, in programma lunedì 26 presso l'auditorium del Museo delle Culture (Mudec) a Milano, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore a partire dalle 17.30.



Tra loro ci sono Maria Beatrice Benvenuti, arbitro di rugby internazionale, Monica Boggioni, atleta del nuoto paralimpico con quattro record del mondo, Federica Brignone, medaglia di bronzo nello slalom gigante alle recenti olimpiadi coreane, Sara Cardin, campionessa del mondo di karate, Elisa Di Francisca, pluricampionessa della scherma, Arianna Fontana, portabandiera azzurra a PyeongChang e vincitrice di tre medaglie nello short track, Kiara Fontanesi, cinque volte campionessa mondiale di motocross, Sara Gama, capitano della Juventus Women e della nazionale di calcio, Serena Ortolani, schiacciatrice nel giro della nazionale di pallavolo e capitano della Saugella Monza, la “Divina” Federica Pellegrini, sette volte sul podio in altrettante edizioni dei campionati del mondo nei 200 metri stile libero, Irma Testa, prima donna pugile italiana alle Olimpiadi, e Cecilia Zandalasini, cestista della Famila Schio, della nazionale italiana e delle Minnesota Linx nella Wnba statunitense.

“L'industria sportiva italiana ha un ruolo di rilievo per la nostra economia, con un giro d'affari di 8 miliardi delle oltre 900 aziende che producono articoli sportivi nel nostro Paese - sottolinea il Direttore del Sole 24 Ore Guido Gentili -. Le atlete di altissimo livello intervistate nel libro di Alley Oop – L'altra metà del Sole, con le loro storie, la loro determinazione e i loro successi, costituiscono le migliori brand ambassador non solo di questo settore ma in generale delle eccellenze italiane, che rappresentano il Paese a livello internazionale. Eccellenze che Il Sole 24 Ore racconta quotidianamente sulle pagine del quotidiano e con l'informazione online.



La prefazione dell'ebook, che ha il patrocinio del Coni e vede sponsor Triumph, è a firma di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, mentre le interviste sono realizzate da Tiziana Pikler, giornalista e contributor del blog Alley Oop – Il Sole 24 Ore.

«Siamo molto orgogliosi di essere partner del progetto Donne Di Sport» - spiega Olga Iarussi, Amministratore Delegato Sud Europa di Triumph International -. “Lo sport non è solo un modo per sentirsi bene fisicamente, ma ricopre un'importante funzione anche a livello psichico, in grado di generare benessere a 360°. Nel mio ruolo di donna, di mamma e di professionista sono sempre più convinta che per raggiungere gli obiettivi prefissi siano fondamentali pensieri e passioni d'acciaio e le storie raccontate dalle atlete ospiti oggi ne sono la riprova.”

In appendice all'ebook cinque storie di sportive italiane in discipline meno note al grande pubblico, a firma di Claudia Radente, contributor di Alley Oop – Il Sole 24 Ore.



L'ebook verrà presentato lunedì 26 marzo alle 17,30 presso l'auditorium del Museo delle Culture (MUDEC) nel corso di un evento che vede sponsor, accanto a Triumph, Herbalife e RBM.

“Lo sport italiano è sempre più al femminile e i nostri grandi risultati dipendono molto spesso dalle donne. Lo hanno dimostrato le recenti Olimpiadi Invernali in Corea, con ben sette medaglie conquistate dalle nostre atlete tra cui gli unici tre ori per l'Italia” sottolinea Cristiano Napoli, amministratore delegato Herbalife Italia. “Per questo abbiamo deciso di sostenere questa splendida iniziativa, dando continuità al modo di operare dell'azienda, che ha sempre posto particolare attenzione alle esigenze specifiche delle donne e in particolar modo di quelle che praticano sport, focalizzandosi su una corretta idratazione e nutrizione. Non a caso, la portabandiera olimpica Arianna Fontana è testimonial della linea Herbalife24 insieme a tante altre campionesse”.



La presentazione, che verrà, sarà un match in due tempi: il primo, dal titolo «Storie di passioni, muscoli e pensieri d'acciaio», vedrà scendere in campo alcune atlete protagoniste delle interviste dell'ebook: Maria Beatrice Benvenuti, Monica Boggioni, Sara Cardin, Elisa Di Francisca, Arianna Fontana, Sara Gama, Serena Ortolani e Cecilia Zandalasini.

Nel secondo tempo, dal titolo «Carriere alla svolta tra maternità e post professionismo», saranno impegnate Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport del Coni, Laura Coccia, ex atleta paralimpica, Katia Serra, ex calciatrice e commentatrice televisiva, Manuela Zanchi, ex pallanuotista e Olga Iarussi, Ceo di Triumph per l'area del Sud Europa.

A arbitrare gli incontri Monica D'Ascenzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ideatrice e responsabile del blog multifirma del Sole 24 Ore, Alley Oop – L'altra metà del Sole.

